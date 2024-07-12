Her Gün Kullanmamıza Rağmen Açılımını Bilmediğimiz Kelimeleri Açıkladık! (USB, Wi-Fi, PDF ve Dahası...)

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Wi-Fi, VPN, USB, SMS… Bunlar gibi pek çok kısaltmayı günlük dilde kullanıyoruz fakat anlamlarını tam olarak bilmiyoruz. O hâlde sizi, 15 tanesini açıkladığımız içeriğimize doğru alalım…

Bazı kısaltmalar vardır ki neredeyse her gün konuşurken veya yazarken kullanmamıza rağmen açılımlarını bilmeyiz. Özellikle teknolojik terimler bu kelimelerin arasında sayılabilir.

Biz de sizin için, sık sık kullanılan ancak birçoğumuzun açılımını ve Türkçe karşılığını bilmediği terimleri bir araya getirdik. Bakalım aralarında sizin hâlihazırda bildikleriniz var mı?

Neredeyse her gün kullandığımız ancak açılımını bilmediğimiz teknolojik terimler:

kısaltma kelimeler

  • SMS: Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi)
  • MMS: Multimedia Messaging Service (Mobil Çoklu Ortam Mesajlaşma Hizmeti)
  • VPN: Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ)
  • GPS: Global Positioning System (Küresel Konumlandırma Sistemi)
  • Wi-Fi: Wireless Fidelity (Kablosuz Bağlantı)
  • USB: Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veriyolu)
  • PDF: Portable Document Format (Taşınabilir Döküman Formatı)
  • HD: High-Definition (Yüksek Netlik)
  • HTTP: HyperText Transfer Protocol (Hiper Metin Transfer Protokolü)
  • HTML: HyperText Markup Language (Hiper Metin İşaretleme Dili)
  • URL: Uniform Resource Locator (Tekdüzen Kaynak Bulucu)
  • RAM: Random Access Memory (Rasgele Erişimli Bellek)
  • iOS: Iphone Operating System (iPhone İşletim Sistemi)
  • SSD: Solid State Drive (Katı Hâl Sürücüsü)
  • LAN: Local Area Network (Yerel Alan Ağı)

Siz bunlardan kaç tanesini biliyordunuz? Yorumlara yazın!

Ne dersiniz, part 2 gelsin mi?

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