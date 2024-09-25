Wi-Fi’ın olmadığı bir dünyayı hayal bile edemeyiz. Bir de gezegenimizden çok uzakları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu düşünün… Orada Wi-Fi var mıdır?

Wi-Fi, dünyanın her yerindeki veriyi saniyeler içinde parmaklarımızın ucuna getirebiliyor. Fark ettiyseniz, “Dünya” diyoruz.

Peki ya Dünya’nın ötesi? Astronotların da Wi-Fi bağlantısı var mı? Varsa bizdekiyle aynı mı? Astronot kasklarınızı takın ve uzayın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım.

Evet, yer yüzünden 400 km yükseklikte olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS), bir tür Wi-Fi var.

Astronotların fotoğraflarında, dizüstü bilgisayarları ve tabletleri görmüşsünüzdür. Bir şekilde internete bağlı olduklarını tahmin edebilirsiniz ancak ISS’teki Wi-Fi, Dünya’da kullandığımızdan farklı.

Dünya tabanlı internet kadar hızlı ya da serbestçe erişilebilir değil. Bağlantı nispeten yavaş ve öncelik, operasyonel-bilimsel verilerde. Bu sistem sayesinde ISS ile Dünya’daki istasyonlar, birbirlerine veri aktarabiliyor.

Bu aktarım, durağan uydularla sağlanıyor fakat gerektiğinde NASA’nın iletişim ağlarından da yararlanabiliyorlar.

Sadece operasyonel amaçlar için kullanılmıyor.

Astronotlar, ISS’teki Wi-Fi sayesinde aileleriyle ve yer ekibiyle iletişim kurmak amacıyla e-posta atabiliyor, sesli aramalar yapabiliyor ve görüntülü konuşabiliyor.

Bunların yanı sıra kişisel tabletleri ve dizüstü bilgisayarlarıyla sınırlı eğlence uygulamalarına erişebiliyor, dizi-film izleyebiliyor ve internet sayfalarında gezinebiliyor.

Yani evet, uzayda Wi-Fi var ancak bizdeki kadar kolay erişilebilir ve sınırsız değil.

Uzay meraklılarını şöyle alalım: