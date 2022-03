Her türlü olayın mizah malzemesine dönüştüğü internet ortamı, elbette Will Smith'in Oscar Ödülleri'nde sunucu Chris Rock'ı tokatladığı anı da boş geçmedi. Will Smith'in tarihe geçen o anları, şimdiden binlerce meme için boş taslak görevi gördü. Biz de şu ana kadar paylaşılanlar arasından en eğlenceli olanları sizler için bir araya getirdik.

Bugün gerçekleşen 94. Oscar Ödül Töreni, tarihe geçecek bir skandala sahne oldu. Ünlü aktör Will Smith, eşi hakkında yaptığı espri nedeniyle canlı yayında ödül töreninin sunucusu Chris Rock’ın yanına giderek Rock’a sağlam bir tokat indirdi. Bu anlar, dünyanın dört bir yanındaki izleyenlerin ekranına yansırken, internet de yeni ‘meme’ taslağına kavuşmuş oldu.. Sosyal medya, Will Smith’in Chris Rock’ı tokatladığı anı gösteren kareyi kendi yaratıcılığıyla dolduran kişilerin paylaşımlarıyla doldu taştı. Biz de önümüzdeki yıllar boyunca paylaşılan meme’lerde sıkça göreceğimizden herkesin emin olduğu o anlar üzerine yapılan bazı paylaşımları bir araya getirelim dedik. Gelin, efsanevi meme’lerin bile yerini alacak o taslakla yapılan eğlenceli paylaşımlara göz atalım.. İnternetin yeni viral fotoğrafıyla tanışalım: Sosyal medya meme'lerine yeni kart geldi: Will'in Kudreti [Muhammed Ali'nin gücü] Bir kişi söylememesi gerektiği şeyi söylerken bu kartı oyna, bir Tweet, bir metin ya da durum. Onları Will'in 2022 Oscar Ödülleri'nde Chris'i tokatladığı güçle sanal olarak tokatla. Belki de onlara biraz mantık katar. - Hafta sonunun keyfini çıkarmaya çalışan ben + Pazartesi Bu da Will Ketchum Ne ara yaptınız... Hızını alamadı, evren evren dolaşmaya başladı - Kendini şımartmak isteyen ben + Banka hesabım - 2022'nin tüm meme'leri + Will Smith meme'leri - 2022 sıkıcıdır + Will Smith "Ben EfsaneyDİM" - Neredeyse boş olan ketçap şişesi + Ben Bonus: İLGİLİ HABER Will Smith, Oscar Sunucusunu Tokatladı: Karımın Adını O S... Ağzına Alma [Video] İLGİLİ HABER 2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Tarihe Geçen Törende Ödül Kazananlar...

