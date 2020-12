Karantina döneminde evde sıkıldınız ve farklı bir manzara mı görmek istiyorsunuz? Başkasının manzarasını ödünç almanızı sağlayacak bu site tam size göre.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina ve sokağa çıkma yasağı kavramları hayatımıza girdi. Bu dönemde sık sık evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Bu süreci daha eğlenceli hale getirmek için ise en büyük yardımcımız internet.

Pencerenizden gördüğünüz manzaradan sıkıldıysanız bir internet sitesi size alternatif manzaralar sunuyor. Siteye girdiğinizde rastgele olarak bir kişinin manzarasına eşlik etme şansı elde ediyorsunuz.

Hop oradaydım hop buradayım

Bu adreste yer alan window-swap, tam olarak hayata başkasının penceresinden bakmayı mümkün kılıyor. Bu pencere bazen Almanya'da, bazen Endonezya'da, bazen ise Türkiye'de oluyor. Hemen her ülkeden kullanıcı sitede bulunuyor.

Siteye girdikten sonra yapılması gereken tek şey ise "Open a new windows somewhere in the world" (Dünyanın bir yerinde yeni bir pencere aç) yazan düğmeye basmak. Sonrasında penceresini dünyanın geri kalanıyla paylaşan birine misafir oluyoruz.

Sitede isteyenler kendi manzaralarını da başkaları ile paylaşabiliyor. Böylece sokağa çıkamasak bile pencereden pencereye dünyayı gezmek mümkün oluyor. Manzaramız bazen Japonya'da camda oynayan bir kedi, bazen Paris'te yağmurda Eyfel Kulesi oluyor.

Dünyadan pandemi manzaraları

Paylaşılan görüntüler sayesinde farklı ülkeleri tanımak da mümkün oluyor. Örneğin daha az gelişmiş olduğu düşünülebilecek şehirlerin oldukça gösterişli olduğu ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda uygulamanın ufuk açıcı olduğunu söylemek mümkün.

Video paylaşımlarında ortam sesleri de yer alıyor. Yani yağmuru ya da arka planda çalan bir müziği de ziyaretçilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Tabii bu sesleri kapatıp kendi istediğiniz sesleri de arka planda açmanızın önünde bir engel bulunmuyor.

Pandemi döneminde insanlar yalnızlıklarını ve tekdüzeliği aşmak için birbiri ardına enteresan internet siteleri geliştiriyor. Farklı alternatifler denemek isterseniz bu yazımızda 7 farklı siteye dair bilgiler bulabilirsiniz.