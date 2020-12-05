Can Sıkıntısına İyi Gelecek 7 Eğlenceli Alışılmadık Site

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonunu evlerimizde geçireceğiz. Bizler de sizlere evde çok sıkılmamanız için can sıkıntısına çok iyi gelecek 7 site önereceğiz. Bu siteler hem son derece eğlenceliler hem de yeni keşifler yapmanızı sağlayabilirler.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çoğumuz evlerimizden dışarı çıkamıyoruz. Son olarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının da gelmesiyle birlikte evde sıkkınlığımızı giderecek bazı şeyler bulmalıyız. Bunlar arasında film izlemek, oyun oynamak gibi eylemler en güzel çözümler gibi görünse de bazı insanlar sıkkınlığını gidermek için daha farklı yollar arayabiliyor.

Bugün sizlere can sıkıntısına karşı birebir olan birbirinden 7 başarılı site sunacağız. Bu sitelere girerek zamanınız hem daha etkili hem de eğlenceli bir şekilde kullanabileceksiniz. Hazırsanız listemize başlayalım:

Pandemi döneminde can sıkıntınızı giderecek 7 site

Bu sitede yer alan kapıya her dokunduğunuzda Google Haritalar'da tamamen rastgele bir yere gidiyorsunuz. Bu yer bir müzenin içi olabileceği gibi futbol sahasının kenarı da olabilir.

Bu sitenin sizi kesinlikle çok memnun edeceğini söyleyebiliriz. Dünya'da istediğiniz bir ülkeye tıklayıp orada döneme göre sevilen müziği dinlemeye başlayabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'yi seçip 1960 yılında popüler olan bir müziği dinleyebilirsiniz. Dünyanın çeşitli bölgelerine tıklayın ve o bölgede hangi müziğin sevildiğini görün.

Listemize başarılı müzik önerilerinden devam ediyoruz. Bu site, seçtiğiniz bir şarkıcıya göre size yeni sanatçılar öneriyor. Son derece güzel bir tasarıma sahip LivePlasma, sevdiğiniz bir müzisyen üzerinden yeni şarkıcılar tanımanızı sağlayabilir.

Bu site, özellikle astronomiye ilgisi olanların içinde kaybolacağı türden bir tasarıma sahip. Kendi yıldızımız Güneş de dahil pek çok yıldızı keşfedebildiğiniz ve yanına gidebildiğiniz bu site, görsel bir şölen sunmasının yanında son derece güzel bilgiler de veriyor.

Bu site, dünyanın dört bir yanında bulunan özel konumların yüksek çözünürlüklü panoramik görüntülerini sunuyor.

Yağmurun sesi güzeldir. Özellikle bir şeylere odaklanmak istediğimizde çok huzur verici gelebilir. Bu site ise tam olarak bunu sağlıyor. Ne eksik ne fazla.

8 Bit görüntülerle kendi avatarınızı oluşturmak istiyorsanız, bu site size bunu fazlasıyla sunacak.

Peki sizler listemizde yer alan siteleri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.