Bir Google mühendisi, Windows 10 Sürüm 2004'ün yeni bir özelliğini açıkladı. Mühendis, Microsoft'un Windows 10'daki "modern" uygulamalar için yeni bir bellek yönetim sistemi geliştirdiğini ve bu sayede RAM tüketiminin ciddi anlamda azalacağını ifade ediyor. Ancak bu etkili özellik henüz kullanılamıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kısa bir süre önce yayınladığı Windows 10 2004 sürümü, haberlerimize daha çok yaşanan sorunlarla konu oldu. Kullanıcılar, yaşadıkları sorunlar nedeniyle artık isyan etme noktasına gelmiş durumdayken, Microsoft ise sorunların çözülebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi ortaya çıkan bir detaysa Windows 10 Sürüm 2004'ün aslında çok etkili bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Windows 10 kullanıcılarının en temel sorunlarından bir tanesi de yüksek RAM kullanımı ve yüksek RAM kullanımı dediğimiz zaman aklımıza gelen yazılımlardan bir tanesi de Google Chrome. Özellikle giriş ve orta segment bilgisayar sahibi olan kullanıcılar, RAM'lerinin büyük bir bölümünü Chrome ve benzeri uygulamaların tüketmesinden şikayet ediyorlar. Bir Google mühendisinin açıklamasına göreyse Windows 10 Sürüm 2004, bu sorunu ortadan kaldırıyor ve RAM tüketimini ciddi anlamda azaltıyor.

Windows 10, sürüm 2004 ile yüksek RAM kullanımı sorununu ortadan kaldırabilir

Bir Google mühendisinin yaptığı açıklamalara göre Microsoft, Windows 10 Sürüm 2004 ile birlikte modern uygulamalar için özel bir bellek yönetim sistemi geliştirdi. Bu yeni sistem, şu an için Edge ve Chrome gibi uygulamalara destek veriyor ancak ilerleyen dönemlerde kapsamı daha da genişleyecek. İşletim sisteminde var olmasına rağmen Chrome'da bir bellek kazancı sağlamayan söz konusu özellik, birkaç düzeltmeden sonra Chrome'un RAM tüketicimini de ciddi şekilde optimize etmeye başlayacak.

Yapılan açıklamalara göre Microsoft'un yeni bellek yönetimi sistemi, Microsoft Edge'in RAM tüketimini yüzde 27'ye kadar düşürebiliyor. Bu oran, bellek yönetim sisteminin iyileştirilmesi durumunda daha da artabilir ve bu da kullanıcılar için ciddi bir performans avantajı anlamına geliyor.

Google mühendisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Windows 10'un yeni özelliğinin şu an için çalışmadığını ifade ediyor. Google Chrome'u Windows 10'un yeni özelliğiyle birleştirdiklerini söyleyen mühendis, çalışmalar sırasında başarısız olduklarını çünkü Microsoft'un bu özelliği henüz kullanılabilir kılmadığını ifade ediyor. Yani Windows 10 kullanıcıları, daha düşük RAM tüketimi için bir süre daha beklemek zorundalar.

Uzmanlar, Windows 10'un yeni bellek yönetimi sisteminin Google Chrome gibi yüksek RAM tüketimi yapan uygulamaların yanı sıra, Ağ Hizmeti yardımcı programlarının çalışmasında yüzlerce MB'lik tasarruf sağlayacağını söylüyorlar. Microsoft, bu hamleyle Windows 10 deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor.