Windows 10’a Yeni Bir Video Düzenleme Aracı Gelecek İddiası

Windows 10’a güncellemelerle gelen araçlara bir yenisi daha eklenebilir. Bu araç sayesinde basit video düzenleme işlemlerini ve gif düzenlemelerini yapmak mümkün oluyor.

Şu anda Windows 10 kullanıcıları, Xbox uygulaması üzerinden kullanıma açılan yeni bir özellik sayesinde video kaydedebiliyorlar. Böylece kullanıcılar, uygulamalar ya da oyunlarda gerçekleştirdikleri aktiviteleri adım adım videoya çekebiliyor. Bunun sonucunda da video ve gif yapmak da kolaylaşıyor.

Microsoft şimdi de Windows 10 için daha hafif sıklet diyebileceğimiz bir video düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor. Yeni güncellemede yer alması beklenen araç sayesinde videoları kesmek, basitçe düzenlemek ya da gif oluşturmak mümkün hale gelecek.

Windows 10 daha da zenginleşiyor

Microsoft, Windows 10’da pek çok eski programın fişini çekmişti. Hatta müşterilerin yoğun tepkisi olmasaydı Paint’e bile veda edecektik. Arada kaybolan programlar arasında video düzenleme ve ekran kayıt programları da vardı.

Yeni gelecek olan PowerToys güncellemesi ile sonunda Windows 10’da da bir video ve gif kayıt/düzenleme uygulaması olacak. Bu aracın arayüzü oldukça basit ve daha önce gördüğümüz örneklere de benzer şekilde gözükecek. Kullanımı da alışıldık programlardan çok da farklı olmayacak.

Yeni araç sayesinde kullanıcılar, kendi masaüstlerinin ve uygulamalarının da görüntülerini kayıt altına alacak. Ayrıca uygulama üzerinden GIF oluşturulabilecek. En azından şu an için videolardan GIF yapmak ise mümkün olmayacak.

Video düzenleme uygulaması geliyor

Microsoft ayrıca videoların ve GIF’lerin sürelerinin ve hangi kısımlarının gösterileceğinin düzenlenmesine yarayan bir düzenleme aracını da kullanıcılarının hizmetine sunacak. “Video GIF Capture” adlı özelliği Windows + Shift + R tuşlarına basarak kullanmak mümkün olacak.

Şu anda Xbox Game Bar ve çeşitli üçüncü parti uygulamaları kullanarak Windows 10 cihazlarda ekranı kaydedebilmek mümkün olsa da işletim sisteminin kendisine ait bir program bulunmuyordu. Windows bu eksiği kapatacak. Uygulamada istenirse ekranın tamamı, istenirse de yalnızca belli bir kısmı kaydedilebilecek.