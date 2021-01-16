Windows, Microsoft tarafından bu hafta yayınlanan yeni yılın ilk güncellemesinde yaklaşık bir yıldır devam eden bir sorunu nihayet çözdü. Genel olarak güvenlik düzeltmelerine dayanan güncellemede, 'Bu Bilgisayarı Sıfırla' işleminin gerçekleştirilmesini engelleyen hata da nihayet düzeltilmiş oldu.

Microsoft, Windows işletim sisteminde ortaya çıkan çeşitli hataları gidermek için düzenli olarak güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. 2021'in ilk güncellemesiyle de sistem hatalarını gidermeye çalışan Microsoft, Windows 10'a gelen son güncelleme ile birlikte geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yayınlanan bir güncelleme sonrası ortaya çıkan bir sorunu da nihayet ortadan kaldırdı.

Pek çok Windows kullanıcısı, geçtiğimiz sene Şubat ayında yayınlanan bir güncelleme sonrası 'Bu Bilgisayarı Sıfırla' özelliğini kullanamamaya başlamıştı. Windows 10'un 1607'den 1909'a kadar pek çok sürümünü etkileyen bu hata, gelen yeni güncelleme ile birlikte ortadan kalktı.

Güncelleme sonrası oluşan hatadan etkilenen tüm Windows 10 sürümleri şunlardı;

Windows 10 1909 sürümü

Windows 10 1903 sürümü

Windows 10 1809 sürümü

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 1803 sürümü

Windows 10 1709 sürümü

Windows 10 Enterprise LTSC 2016

Windows 10, 1607 sürümü

Microsoft, hata sonrası güncellemeyi geri çekmek zorunda kalmıştı:

Şubat 2020'de yayınlanan ve 'Bu Bilgisayarı Sıfırla' işleminin yapılmasını engelleyen hata sonrası Microsoft, Windows 10 güncellemesini geri çekmek durumunda kalmış ve bilgisayarını güncelleyenlerin de Ayarlar menüsünden güncellemeyi kaldırmalarını tavsiye etmişti.

Kullanıcıların birkaç basit adımla bilgisayarlarını sıfırlamalarına olanak sağlayan 'Bu Bilgisayarı Sıfırla', yeni güncelleme ile birlikte yeniden sorunsuz çalışacak. Windows güncellemelerini düzenli olarak yaparak siz de işletim sisteminizin hem en 'güvenli' hem de en stabil çalışan halini kullanabilirsiniz.