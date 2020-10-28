Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının isteğe bağlı olarak yükleyebilecekleri, KB4577586 kodlu bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, yıl sonunda Windows 10 için hiçbir şey ifade etmeyecek olan Adobe Flash'ın bilgisayardan kaldırılmasını ve bir daha yüklenememesini sağlıyor. Güncelleme, ilerleyen aylarda önerilen güncelleme haline gelecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için isteğe bağlı bir güncelleme yayınladı. "KB4577586" kodlu bu güncelleme, yıl sonu itibarıyla tarihin tozlu raflarına gömülecek olan Adobe Flash'ın sistemden kaldırılıp, bir daha yüklenememesini sağlıyor. Microsoft'un bu hamlesi, Flash'ın ölümünü bir parça daha hızlandırmış olacak.

Windows 10'un Adobe Flash'a sunduğu destek, bu yılın sonunda resmen sona erecek. Ocak ayına geçtiğimizde ise Microsoft'un yeni internet tarayıcısı Edge, Adobe Flash desteğinden mahrum kalacak. Anlaşılan o ki Microsoft, yaklaşan tarihler için adımlar atmaya hazır durumda. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, böyle bir güncelleme ile kullanıcılara, Adobe Flash sonrası süreçte yaşanabilecek sorunlar için önizleme imkanı sunulacağı ifade ediliyor.

Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı KB4577586 kodlu yazılım güncellemesi, şu an için isteğe bağlı olsa da bu durum değişecek. Şirket yetkilileri, Windows 10'dan Adobe Flash'ın kaldırılmasını sağlayacak aracın, önerilen bir güncellemeyle tüm Windows 10 kullanıcılarına ulaştırılmaya çalışılacağını ifade ediyor. 20212in yaz aylarına gelindiğinde ise Microsoft ile Adobe Flash arasında hiçbir bağ kalmamış olacak.

Bu arada Adobe Flash'a sırtını dönen tek şirket Microsoft değil. Google da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, yıl sonu itibarıyla Chrome ile Adobe Flash arasındaki bağı koparacağını açıkladı. Yıllardır, hayatımızın en iç noktasında kendine yer bulmayı başaran Flash'ın geliştiricisi Adobe ise bu yıl içerisinde Flash'ı bitirecek. Şirket, ilerleyen süreçte kullanıcılar için bazı rehberler yayımlayacağını söylüyor.