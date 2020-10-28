Microsoft'tan, Internet Explorer'ın Ölümünü Hızlandıran Adım

Microsoft, Chromium tabanlı Edge'in yeni sürümüyle Internet Explorer kullanıcılarını yönlendirmeye çalışacak. 1000'den fazla internet sitesi, yeni güncelleme ile birlikte Internet Explorer üzerinden açılamayacak. Microsoft bu sayede, Internet Explorer'ın ölüm sürecini hızlandıracak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Chromium tabanlı Edge'i yayınladıktan sonra Internet Explorer'ı kaldırmaya karar verdi. Hatta şirket, bir süre önce yaptığı açıklamalarla da Internet Explorer'ın sonunu getirecek tarihi duyurdu. Yaşanan son gelişmelerse Microsoft'un, süreci hızlandırmak adına radikal bir karar aldığını gösteriyor.

Internet Explorer, çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından olsa da hala kullanılabilen bir tarayıcı. Ancak Microsoft, bunun böyle olmasını istemiyor. Hatta şirket, Chromium tabanlı Edge'in 84 kodlu sürümü itibarıyla da bazı internet sitelerinin sitelerinin Internet Explorer üzerinden açılmasını engelliyor. Edinilen bilgilere göre şirket, önümüzdeki ay kullanıma sunulacak 87 kodlu sürümle Internet Explorer kullanan tüm kullanıcıları etkileyecek bir adım atacak.

Kullanıcılar, 1000'den fazla siteye Internet Explorer üzerinden erişemeyecek

Microsoft, Chromium tabanlı Edge'in 87 kodlu sürümüne bir DLL entegre etti. Bu DLL, daha önceden belirlenmiş olan 1.156 adet internet sitesine, Internet Explorer üzerinden erişimi engelliyor. Kullanıcı, belirlenmiş internet sitesine Internet Explorer kullanarak girmeye çalıştığında ise bir uyarı alıyor. Söz konusu sitenin Internet Explorer üzerinden açılamayacağının yazılı olduğu uyarı, kullanıcıyı doğrudan Chromium tabanlı Edge'e yönlendiriyor.

Kullanıcılara gösterilen uyarı işte böyle görünüyor

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Microsoft'un son adımının pek çok kullanıcıyı etkilemeyeceğini söylemek gerek. Çünkü Net Applications isimli istatistik şirketine göre Internet Explorer'ın küresel pazar payı, sadece yüzde 5,37. Ayrıca bu küçük dilimin ciddi bir bölümünü de kurumsal sistemler oluşturuyor. Bu durumu da görmezden gelmeyen Microsoft, sistemlerini Internet Explorer üzerinden kuran şirketler için bir ayrıcalık tanıyor. Bu işletmeler, oluşturdukları politikalarla zorunlu yönlendirmenin dışında kalabiliyorlar.

Internet Explorer, 90'lı yılların parlayan yıldızı olarak karşımıza çıkmıştı. İnternete erişim o dönemlerde bugünkü kadar yaygın olmasa da kullanıcıların yüzde 90'ından fazlası, 90'lı yılların sonunda Internet Explorer kullanıyorlardı. Ancak süreç içerisinde geliştirilen tarayıcılar, Internet Explorer'ın pabucunu dama attı. Artık kullanıcılar, Internet Explorer'ı sadece format sonrasında başka bir internet tarayıcısını indirmek için kullanmaya başladılar. Hal böyle olunca da Microsoft, Chromium tabanlı Edge'den sonra hem Internet Explorer hem de Chromium olmayan Edge'in fişini çekmeye karar verdi.