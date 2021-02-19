Microsoft, geçtiğimiz gün Windows 10 için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Daha çok performans odaklı bir güncelleme olarak karşımıza çıkan 21H1 ile gelen yeniliklerden biri ise yeni bir yapıştırma seçeneği oldu.

Microsoft, dün Windows 10 için 2021'in ilk büyük güncellemesini yayınladı; 21H1. Güvenlik iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve bazı ufak yenilikleri beraberinde getiren güncellemede rutin kullanımda karşımıza çıkacak büyük bir yenilik yer almıyor.

Microsoft da açıklamalarını bu doğrultuda yaptı ve büyük yeniliklerden ziyade performans odaklı bir güncelleme hazırladıklarını açıkladı. Tüm performans geliştirmelerinin yanında gelen ufak yeniliklerden biri ise panoda bulunan yeni bir yapıştırma seçeneği.

Panoda yer alan kopyalanmış metinler için 'Metin olarak yapıştır' seçeneği:

Windows 10 21H1 sürümünde kullanıcılar, arka arkaya kopyaladıkları metinlerin yer aldığı panoda artık ayrıca 'Metin olarak yapıştır' seçeneğini görecekler. WIN + V kısayolu ile ulaşabileceğiniz panoda, arka arkaya kopyaladığınız ancak yapıştırmadığınız metinleri görebiliyorsunuz. Ancak bu panoda metinlerin üzerinde yer alan menüde şu an için yalnızca 'Sil' 'Sabitle' ve 'Tümünü temizle' seçenekleri yer alıyor. Yeni sürüm ile birlikte kullanıcılar pano üzerinden ayriyeten 'Metin olarak yapıştır' seçeneğine de ulaşabilecekler.

Windows 10 21H1 sürümü şu an için yalnızca Insider programına dahil olan kullanıcılar için kullanıma sunulmuş durumda. Eğer Windows Insider programına henüz katılmadıysanız ancak Windows için sunulan güncellemeleri test eden ilk grup arasında yer almak istiyorsanız buraya tıklayarak Windows Insider programına katılabilirsiniz.

Ayrıca Windows 10 21H1 ile gelen diğer yeniliklere göz atmak için de buraya tıklayarak konuyla ilgili haberimize ulaşabilir, güncellemenin detaylarına ulaşabilirsiniz.