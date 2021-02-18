Microsoft, Windows 10'un en yeni büyük(!) güncellemesi "21H1"i duyurdu. Büyük ve önemli özellikler getirmeyen güncellemenin daha çok performansa odaklandığını açıklayan Microsoft, Windows Insider kullanıcılarının bu sürümü kullanmaya başlayabileceklerini söylüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 21H1 sürümünü resmen duyurdu. Şirketin resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara göre bu sürüm, önceki sürümlerde olduğu gibi bazı yeni özelliklerin yanı sıra, güvenlik iyileştirmeleri ve performans artışı gibi vaatlerde bulunuyor. Ancak bu vaatlerle birlikte onlarca yeni hatanın ortaya çıkabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 10 21H1 sürümü, Windows 10 20H2 güncellemesinde olduğu gibi hızlı güncelleme deneyimi sunacak. Böylelikle kullanıcılar, güncelleme için uzun süreli bekleme yapmayacaklar. Windows 10 20H2 güncelleme hızının müşteriler tarafından da beğenildiğini belirten Microsoft yöneticileri, bu uygulamayı sürdüreceklerini söylüyor.

Windows 10 21H1, hangi özelliklere sahip olacak?

Microsoft'un yaptığı açıklamalara göre Windows 10 21H1, olağanüstü bir yenilik getirmeyecek. Hatta şirketin bahsettiği yeni özellikler, günlük kullanıcılar için hiçbir şey ifade etmeyecek gibi görünüyor. Ancak Microsoft'un güncelleme konusundaki kararlılığı ve her yarıyıl için yeni ve nispeten büyük bir güncelleme sunuyor oluşunun gerçekten de takdire şayan olduğunu söylemek gerek.

Windows 10 21H1 için açıklanan özellikler ise şu şekilde;

Oturum açma sırasında şifre ve PIN'leri ortadan kaldıran Windows Hello , artık çoklu kamera desteğine sahip olacak. Kullanıcılar, parmak iziyle oturum açmaya aynen devam ederken, yüz tanıma özelliği için bilgisayarın dahili ya da harici kameralarını varsayılan olarak belirleme tercihinde bulunabilecekler.

, artık çoklu kamera desteğine sahip olacak. Kullanıcılar, parmak iziyle oturum açmaya aynen devam ederken, yüz tanıma özelliği için bilgisayarın dahili ya da harici kameralarını olarak belirleme tercihinde bulunabilecekler. Windows Defender Application Guard , birtakım optimizasyon işlemlerine sahne oldu. Uygulamanın performansı artırıldı.

, birtakım optimizasyon işlemlerine sahne oldu. Uygulamanın performansı artırıldı. Windows Yönetim Araçları'ndaki "Grup İlkesi Hizmeti", uzaktan çalışmaya ilişkin uygulamaları daha fazla destekleyecek şekilde yeniden düzenlendi.

Windows Insider kullanıcıları, yeni sürümü keşfetmeye başlayabilirler

Microsoft, güncellemeleri kullanıcılara sunmadan önce, "Insider" programına dahil olan kullanıcıların bu sürümleri test edebilmesini sağlıyor. Windows 10 21H1 için de aynı süreci devam ettiren şirket, bugün itibarıyla sunulacak güncellemeler ile Windows Insider kullanıcılarının, Windows 10 21H1 sürümünü kullanmaya başlayacaklarını açıkladı.

Eğer sizler de Windows Insider programına dahil olmak ve işletim sisteminin en yeni özelliklerini test etmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.