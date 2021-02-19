Microsoft, Windows ve MacOS İçin Office 2021'i Duyurdu

Microsoft, yeni ofis araçları yazılımları Office 2021'i ve Office LTSC'yi duyurdu. Office 2021, Microsoft 365 aboneleri için yüzde 10 zamlı, tek seferlik satın alımlar için ise aynı fiyata sunulacak.

Microsoft’un resmi internet sitesinde yeni bir makale paylaşan Microsoft 365 kurumsal başkan yardımcısı Jared Shapiro, yazılım devinin ofis araçları yazılımları ve hizmetlerinin yeni sürümü Office 2021’i Windows ve MacOS kullanıcıları için duyurdu.

Shapiro; uzun vadeli, statik bir ofis yazılımları hizmeti isteyenler için Microsoft Office Long Term Servicing Channel’ı (LTSC) duyururken; Microsoft 365 bulut hizmetine abone olmak istemeyen kişisel ve küçük işletme kullanıcıları için de tek seferlik satın alma imkanı sunan Office 2021’i duyurdu.

Tek seferlik satın alımlar için Office 2021'in fiyatı aynı kalacak

Yapılan açıklamaya göre Microsoft, Office 2021’i 5 yıl boyunca destekleyecek. Abone olmak yerine tek seferlik satın alma seçeneğini tercih eden kişisel ve küçük işletme kullanıcıları için fiyat aynı kalırken; Office Professional Plus, Office Standard ve bireysel Office aboneliğinin fiyatı yüzde 10 artış görecek.

Shapiro, paylaşmış olduğu yazıda Office 2021'in ne tür değişiklikler veya yeni özellikler sunacağı hakkında detay paylaşmadı. Ancak The Verge’e göre Microsoft, gerçekleştireceği büyük değişiklikleri öncelikle abonelik tabanlı Microsoft 365 uygulamasına yayınlayacak.

Office LTSC'nin önizleme sürümü nisan ayında yayınlanacak

Yine Shapiro’ya göre Office LTSC; erişilebilirlik iyileştirmeleri, Excel'de Dinamik Dizi ve XLOOKUP özellikleri, karanlık mod, Word, Excel, Outlook ve PowerPoint genelinde performans iyileştirmeleri gibi yenilikler içerecek.

Office LTSC, Microsoft 365 gibi bulut tabanlı bir uygulama olmayacak ve cihaz tabanlı bir lisansla kullanıcılara sunulacak. Yapılan açıklamaya göre Office LTSC’nin önizleme sürümünü nisan ayında, tam sürümünü ise yıl için yayınlayacak.