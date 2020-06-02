Windows 10'da hızlı bir şekilde erişmek isteyebileceğiniz tüm ayarlara tek bir açılır pencere üzerinden kolayca erişmek nasıl olurdu? Bir tasarımcı, yayınladığı konsept tasarım ile Windows 10 için oldukça kullanışlı ve hemen her ayarı içinde barındıran bir kontrol merkezi ortaya koydu.

Microsoft, Windows 10'a sistem üzerindeki tüm ayarlara hızlı şekilde erişmeyi sağlayan bir kontrol merkezi getirmemek konusunda ısrarcı. Ancak bir tasarımcı, Microsoft'un işletim sistemine uygulayabileceği, kullanışlı bir kontrol paneli konsepti ortaya koydu.

Zee-Al-Eid Ahmad Rana adlı yetenekli tasarımcı tarafından ortaya konulan konsept, sistem üzerindeki ihtiyacınız olan her şeyi tek bir menüden kontrol edebilmenizi sağlayan bir Windows 10 Kontrol Merkezi sunuyor. Konsept, Windows Mobility Center tarzı bir deneyim vadetse de daha pratik ve kullanışlı bir çözüm olarak geliyor.

Konsept Windows 10 Kontrol Merkezi, ihtiyacınız olan tüm ayarları tek bir yere topluyor

Kontrol merkezi, adından da anlaşılacağı gibi ses seviyesi, ağ, ekran parlaklığı ve müzik gibi temel ayarları kontrol etmenizi sağlıyor. Şu anda, bu ayarların bir kısmına görev çubuğundaki bildirim alanından veya Eylem Merkezi'ndeki hızlı işlemler üzerinden erişilebiliyor, ancak hepsinin bir arada olduğu bir kontrol merkezi daha işlevsel bir yaklaşım olabilirdi.

Kontrol merkezi konsepti, tek bir ayar menüsüne tıklayarak sık kullandığınız tüm ayarlara erişmeyi ve kontrol edebilmeyi öneriyor. Aslına bakılırsa, akıllı telefonlardaki bildirim paneli ayarlarıyla aynı mantığa sahip olduğu söylenebilir. Telefonlarda sıkça kullanılan bu işlev bilgisayarlarımızda da kesinlikle kullanışlı bir çözüm olurdu.

Zee-Al-Eid Ahmad Rana'nın konsepti, kontrol merkezini Windows 10'a mükemmel uyan ve Akıcı Tasarım Sistemi'ne dayanan bir çizgide sunuyor. Windows 10 için yeni yayınlanan Mayıs 2020 güncellemesi bu konuda herhangi bir değişiklik getirmedi. İşletim sisteminin versiyon 2009 olarak gelmesi beklenen bir sonraki güncellemesi ise sonbaharda kullanıcılara sunulacak ve kontrol merkezi gibi bir yenilik fena olmazdı.