Windows 10 2004 Güncellemesi Yayınlandı: Nasıl Yüklenir?

2020'nin ilk büyük Windows 10 güncellemesi versiyon 2004, Microsoft tarafından yayınlandı. Kullanıcıların uzun süredir beklediği ve önemli yeniliklere sahip bu güncellemeyi nasıl yükleyebileceğinize gelin birlikte bakalım.

Microsoft, performans iyileştirmeleri, yeni özellikler ve işletim sistemine yönelik kararlılık geliştirmelerine odaklandığı 2020 yılının ilk büyük Windows 10 güncellemesini yayınladı.

Bir yıldan uzun bir süredir test aşamasında olan ve yalnızca Windows Insider kullanıcılarının erişebildiği Windows 10 2004 sürümü, artık son kullanıcılar için de erişilebilir durumda. Güncellemeyi “Güncelleştirme Asistanı” veya “Medya Oluşturma Aracı” kullanarak indirebilirsiniz.

Windows 10 2004 güncellemesi nasıl yüklenir?

Adım #1: Ayarlar, Güncelleştirme ve Güvenlik"i seçin ve Windows Update'e tıklayın,

Ayarlar, Güncelleştirme ve Güvenlik"i seçin ve Windows Update'e tıklayın, Adım #2: Güncelleştirmeleri denetle butonuna tıklayın:



Güncelleştirmeleri denetle butonuna tıklayın: Adım #3: Güncelleme görünüyorsa İndir ve Yükle seçeneğine tıklayın.

Microsoft güncellemeyi kademeli olarak yayınladığından güncelleme henüz size ulaşmamış olabilir. Bir süre bekledikten sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.

"Güncelleştirme Asistanı" ile güncelleme:

Adım #1: Microsoft Türkiye Güncelleştirme Asistanı sayfasına ulaşın,

Microsoft Türkiye Güncelleştirme Asistanı sayfasına ulaşın, Adım #2: "Hemen Güncelleştirin" butonuna tıklayarak yeni Windows 10 güncellemesini indirebilirsiniz.

"Medya Oluşturma Aracı" aracılığıyla güncelleme:

Adım #1: Microsoft Türkiye Güncelleştirme Asistanı sayfasına ulaşın,

Microsoft Türkiye Güncelleştirme Asistanı sayfasına ulaşın, Adım #2: "Aracı Şimdi İndirin" butonuna tıklayın,

"Aracı Şimdi İndirin" butonuna tıklayın, Adım #3: "Sözleşmeyi "kabul et" seçeneğine tıklayarak onaylayın.

"Sözleşmeyi "kabul et" seçeneğine tıklayarak onaylayın. Adım #4: "Bu Bilgisayarı Güncelle" seçeneğine tıklayın:



"Bu Bilgisayarı Güncelle" seçeneğine tıklayın: Adım #5: Dil, sürüm ve mimariyi seçin,

Dil, sürüm ve mimariyi seçin, Adım #6: Sonraki pencerede "ISO Dosyası" butonuna tıklayın:



Microsoft tarafından sizlere sunulan seçenekleri kullanarak Windows 10 Versiyon 2004'ü otomatik ya da manuel olarak kendi bilgisayarınıza yükleyebilir ya da başka bir bilgisayara yüklemek için bir disk görüntüsü oluşturabilirsiniz. Yeni sürüm ile ilgili deneyimlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz. Dierseniz otomatik güncelleştirmeyi kapatmak için buradaki içeriğimize de göz atabilirsiniz.