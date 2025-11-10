Windows 10'da Yeni Kriz: Kullanıcılar Ücretsiz Güncellemeler Almak İçin Kaydolamıyor!

Windows 10'dan güncelleme almaya devam etmenin tek yolu olan Extended Security Updates (ESU) programına kayıt olmakta sorun yaşanıyor.

Windows 10 kullanıcılarını etkileyen ciddi bir sorun ortaya çıktı. Microsoft’un 14 Ekim 2025 itibarıyla desteğini sonlandırdığı işletim sisteminde, güvenlik açıklarına karşı korunmanın tek yolu olan Extended Security Updates (ESU) programına bazı kullanıcılar kayıt olamıyor. Şu anda kayıt olmak isteyen kullanıcılara sistem “yakında geliyor” ya da “geçici olarak kullanılamıyor” uyarısı veriyor.

Microsoft yetkilileri, bu sorunun bölgesel farklardan ve AB pazarına özel düzenlemelerden kaynaklandığını belirtiyor ancak asıl sıkıntı zamanın daralıyor olması. 11 Kasım’da yayınlanacak yeni güvenlik yaması yalnızca ESU’ya kayıtlı kullanıcılar tarafından indirilebilecek. Kayıt olamayan kullanıcılar, ciddi güvenlik açıklarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Microsoft'un kısa sürede sorunları çözmesi gerekiyor

Kullanıcıların yaşadığı hatalar da ilginç. Bazı bilgisayarlarda sistem, cihazı hatalı şekilde bir kurumsal bilgisayar olarak algılıyor ve ücretli ESU sürümüne yönlendiriyor. Özellikle geçmişte bir iş veya okul hesabı bağlayan kullanıcılar bu sorunla karşılaşıyor. Uzmanlar, bu tür bağlantıların kaldırılması ve ilgili klasörlerin silinmesi gerektiğini söylüyor ama şu anda bu yalnızca geçici çözümden ibaret.

Ayrıca bazı kullanıcılar, desteklenmeyen bölgelerde oldukları yönünde uyarılar alıyor. Örneğin Rusya gibi bölgelerde kayıt tamamen engellenmiş durumda. Bunun zamanında o bölgelerden alınan kodlardan kaynaklandığı düşünüldüğünden Microsoft'un yakın zamanda bu sorunları çözmesi gerekebilir.