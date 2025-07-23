Microsoft, Windows 10'u bir yıl daha kullanmanızı sağlayacak ESU programının kapsamını genişletti. Artık sadece Insider kullanıcıları değil, tüm Windows 10 kullanıcıları bu programdan faydalanabilecek. Neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz.

Yaklaşık 1 ay kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde resmî desteği 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek Windows 10 ile ilgili bir gelişmeden bahsetmiştik. Microsoft, Windows 10 için bir yıl daha güvenlik güncellemesi almak isteyen kullanıcılar için ESU isimli bir program duyurmuştu. Bu program hem ücretli hem de ücretsiz olarak kullanılabilecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Microsoft, ESU programının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Bu bağlamda; geçtiğimiz ay yapılan açıklamada sadece Insider aboneleri için duyurulan ücretsiz sürümün, artık tüm Windows 10 kullanıcıları için geçerli olduğu belirtildi. Bazı şartları sağlayan kullanıcılar, Windows 10 için bir yıl daha ücretsiz olarak güvenlik güncellemesi alabilecekler.

Bilgisayar ayarlarını buluta yedeklemek yeterli olacak!

Microsoft'un açıklamasına göre Windows 10'u bir yıl daha güncel tutmak isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey, bilgisayar ayarlarındaki verileri bir Microsoft hesabı aracılığıyla bulut ortamına yedeklemek. Süreci kolaylaştırmak isteyen Microsoft, kullanıcılara bildirim gönderecek ve hatta gerekli işlemin yapılabilmesi için bir sihirbaz sunacak. Yani birkaç basit tıklama ile Windows 10'un ömrü bir yıl daha uzatılacak.

Fazladan 1 yıl Windows 10 güncellemesi nasıl alınacak?

Microsoft, bugünden itibaren Windows 10 kullanıcılarının hem bildirim menüsünde hem de Ayarlar uygulamasında ESU programına kayıt için bir bildirim göreceklerini aktardı. Böylece kendinize en uygun ayarları seçerek ESU programına kolayca kayıt olabileceksiniz.

Yalnız bu haberimizde bahsettiğimiz ESU programının ve katılım koşullarının bireysel kullanıcılar için geçerli olduğunu belirtelim. Eğer Windows 10'un kurumsal sürümlerini kullanıyorsanız şirketle iletişime geçmeniz gerekecek. Zira Microsoft, işletmeler için farklı abonelik planları ve bu planların kapsamına göre değişen fiyatlandırmalar sunuyor.