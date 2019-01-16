Yeni Microsoft sürümü 18317'de bulunan gelişmeler ve yenilikler yayınlandı.

Microsoft, Windows 10 Insider Preview 18317 sürümünü yayınladı. Birkaç adet yeni özelliğe sahip olan sürümdeki en dikkat çekici şey Cortana ve aramanın görev çubuğunda ayrılmış olmasıydı.

Ek olarak Microsoft, başlat menüsünün güvenilirliğini artırmak için de ek gelişimler uyguladı.

Yeni özellikler, Microsoft’un açıklamalarına göre şu şekilde gerçekleşti:

Arama ve Cortana’nın ayrılması: Arama ve Cortana’yı arama çubuğunda ayıracağız. Bu sayede iki özellik de kendilerini bağımsız şekilde geliştirmek için farklı imkanlara sahip olacak.

Başlat menüsünün güvenilirliği: Bazılarınızın bildiği üzere Windows 10’daki Başlat, ShellExperienceHost.exe tabanlıydı. Size mümkün olan en iyi Başlat deneyimini verebilmek için menüyü StartMenuExperienceHost.exe olarak ayırdık.

Ayarlar kısmında daha iyi bir yazı tipi idaresi: Insiderlar artık yazı tipi dosyalarını sürükleyip bırakarak yükleyebilecekler. Ayarlar kısmında bulunan yazı tipi sayfasından bu işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Başlıca gelişmeleri listelediğimiz haberde bulunmayan gelişme ve değişikliklerin tam listesini Windows Blog’da bulabilirsiniz.