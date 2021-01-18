Sun Valley güncellemesiyle birlikte Windows 10'un 10X arayüzüne benzer bir tasarıma sahip olacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Ortaya çıkan bazı ekran görüntüleri, Windows'un pencere kenarlarını yumuşatma kararı aldığını gösteriyor.

Microsoft’un ürün başkanı Panos Panay, şirketteki görevine geldikten hemen sonra Windows 10’a daha fazla yatırım yapılacağını ve Windows’un en iyi işletim sistemi olabilmesi için birçok yeniliğe gideceklerini belirtmişti.

Microsoft 10 Sun Valley güncellemesi hakkında ortaya çıkan bazı fotoğraflar, şirketin gerçekten de yeniliklere gittiğini gözler önüne serdi. Windows 10++ olarak da bilinen bu güncellemede Windows, daha yuvarlak hatlara sahip bir arayüzü, kullanıcılara sunmak için hazırlanıyor olabilir.

Yeni tasarım, sadece belirli alanlarda uygulanacak

Ortaya çıkan fotoğraflara göre Windows, Başlat Menüsü ve Evrensel Windows Platformu’nda yer alan uygulamalar için pencere kenarlarındaki çizgileri yumuşatma kararı aldı. "RoundedWindowCornersPrototype" olarak adlandırılan bu etiket, Windows 10’un daha modern ve şık görünmesini sağlayacak.

Keskin hatlarda yapılacak ince değişiklikler, sadece belirli alanlar için geçerli olacak. Başlat Menüsü, e-posta uygulamaları, Eylem Merkezi, Ayarlar ve daha birçok alan, bu değişiklikten yararlanarak daha yuvarlak hatlara sahip olacak. İnternete düşen fotoğraflar henüz Microsoft tarafından doğrulanmadı, ancak son derece gerçekçi ekran resimlerinin ortaya çıkması, şirketin tasarım değişikliğini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.