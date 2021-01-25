Gustave Monce adlı bir Twitter kullanıcısı, yeni işletim sistemi Windows 10X önyüklemesine sahip Lumia 950XL model akıllı telefonun videosunu paylaştı. Yayınlanan videodan yola çıkarak Windows'un akıllı telefonlara tekrar odaklandığına dair iddialar ortaya atılırken, yeni işletim sisteminin bambaşka bir Başlat menüsüne sahip olacağı gözler önüne serildi.

Yenilenmiş arayüzü ile 2021 yılının bahar aylarında çıkması beklenen yeni işletim sistemi Microsoft 10X’e dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Windows 10X’i Surface Pro 7 üzerinde çalışırken göstermiş, yeni işletim sisteminin açılış ekranına dair görüntüler paylaşmıştık.

Gustave Monce adında bir Twitter kullanıcısı, uzun süredir Lumia 950 XL akıllı telefona yeni işletim sisteminin önyüklemesini yapmaya çalışıyordu ve geçtiğimiz günlerde nihayet amacına ulaştı. Monce, akıllı telefon için tamamen farklı bir Başlat menüsüne sahip olan Windows 10X deneyimini Twitter üzerinden paylaştı.

Kamera, hücresel veri ve otomatik ekran döndürme henüz tutarlı çalışmıyor

Teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz yıllarda Nokia ile birlikte akıllı telefon piyasasına yeni bir adım atmış ve Lumia gibi akıllı telefon modelleri için işletim sistemi geliştirmeye başlamıştı. Şirket, uzun süren bir sürecin ardından 2019 tarihinde Windows işletim sistemine sahip akıllı telefonların daha fazla güncelleme alamayacağını belirterek, piyasadan çekildiğini açıklamıştı.

Gustave Monce adlı kullanıcının yapmış olduğu paylaşıma bakılırsa Windows, Lumia için tekrar çalışmalara başladı. Windows 10X işletim sistemine sahip yeni bir akıllı telefon olacağına dair iddialar dolanıyordu, ancak Monce yaptığı paylaşımla birlikte bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Monce, işletim sisteminin ekran çözünürlüğünün en boy oranına son derece iyi uyum sağladığını, ancak yapılması gereken çok fazla işin daha olduğunu belirtti. Kamera, hücresel veri ve otomatik ekran döndürmenin düzgün çalışmadığını belirten Monce, işlemcinin de normalden daha yavaş çalıştığını keşfettiğini dile getirdi.