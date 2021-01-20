Windows 10X için heyecan duyuyorsanız sizin için güzel haberlerimiz var. Bir YouTube kanalı, yayın öncesi bir Windows 10X sürümünün bir test videosunu yayınlayarak yeni işletim sisteminin nasıl bir deneyim sunacağını gösterdi.

Windows 10’un dokunmatik ve çift ekranlı cihazlar için özelleştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Windows 10X, yenilenmiş bir arayüz ile karşımıza çıkacağından yeni bir Windows deneyimi arzu edenlerin fazlasıyla ilgisini çekiyor. Windows 10X’in 2021 yılı içinde resmen gün yüzüne çıkması bekleniyor ki geçtiğimiz günlerde bir ekran görüntüsünün, dün ise bir test videosunun paylaşılmış olması, yeni nesil işletim sisteminin yaklaşmakta olduğunun açık bir göstergesi.

ADeltaX Internal YouTube kanalı tarafından paylaşılan video, Windows 10X’i bir Surface Pro 7 üzerinde çalışırken gösteriyor. Video boyunca Windows 10X’in hesap makinesi, ayarlar, hava durumu gibi dahili uygulamalarının yanı sıra hızlı ayarlar menüsüne, uygulamalar arası geçişine ve dokunmatik kalem desteğine göz atma fırsatı buluyoruz.

Windows 10X'te dokunmatik ekran kullanmak, akıllı telefonlardakine benzer bir deneyim sunacak

Microsoft, Windows işletim sistemi ile çalışan ilk Surface modelini piyasaya sürdüğünde işletim sisteminin dokunmatik ekran deneyimi karşısında “bocaladığını” ve tam işlevsellik sunamadığını görmüştük. Surface Duo gibi çift ekranlı ya da 2’si 1 arada cihazlar gibi hem tablet hem dizüstü bilgisayar deneyimi sunan ürünlere özel olarak geliştirilen Windows 10X’in ise böyle bir sorunu olmayacak gibi görünüyor.

Videoya göre Windows 10X’te parmağımızı ekranın sağ altından biraz yukarı doğru kaydırdığımızda ses seviyesi, Wi-Fi, şarj yüzdesi gibi ayarlara; ekranın ortasına kadar yukarı kaydırdığımızda ise bunlara ek olarak ekran parlaklığı, klavye dil seçeneği ve bildirimler gibi daha fazla öğeye ulaşabileceğimiz gelişmiş bir “Hızlı Ayarlar” menüsü bulunacak.

Ayrıca Windows 10X’te parmağınızı görev çubuğundan yukarı doğru kaydırdığınızda uygulama çekmecesine ulaşabileceksiniz. Uygulama arası geçiş yapmak istediğinizde ise parmağınızı ekranın sağından ya da solundan içe doğru kaydırıp, açık olan uygulamalar arasında geçiş yapabileceksiniz.

Paylaşılan bu video, Windows 10X’in yayın öncesi sürümlerinin neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor. Uygulama geçişleri sırasında ekranda oluşan titremeler, işletim sisteminin hala biraz geliştirmeye ihtiyaç duyduğunun göstergesi. Bununla birlikte Windows 10X’in yepyeni ve sezgisel bir Windows deneyimi sunacak olması, pek çok tüketiciyi şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Windows 10X'i çalışırken gösteren video