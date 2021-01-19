WindowsPhoneInfo adlı bir internet sitesinin yayınladığı fotoğraflara göre Windows 10X'in en son sürümü, sanılanın aksine Win32 uygulamalarının yüklenmesine olanak sağlayacak.

Windows, Windows 10X'i ilk tanıttığı zaman yeni işletim sisteminin Win32 uygulamalarını desteklemeyeceğini, bu özelliğin ileride yapılacak güncellemelerle birlikte getirileceğini açıklamıştı.

Ortaya çıkan yeni Windows 10X görüntüleri, yeni işletim sisteminin ilk sürümünde Win32 uygulamalarını destekleyeceğini gözler önüne serdi. Görüntülere göre bu uygulamalar, geliştirme araçlarıyla birlikte Windows 10X’de çalıştırılabilecek.

Windows, bu işlem için özel bir alan ayırmış

Windows 10X’in en son sürümü, masaüstü uygulamalar da dahil olmak üzere geliştirilmekte olan uygulamaların da yüklenmesine olanak sağlayacak yeni bir geliştirici ayarına sahip. Ortaya çıkan ekran görüntüsüne göre Microsoft, sadece bu işlem için Ayarlar kısmında özel bir alan oluşturmuş.

Uygulama geliştiricileri, Win32 uygulamalarını yükleyip çalıştırabilmek için bu ayarlar kısmında hızlı bir geçiş yapabiliyor. Özellik, şu anda aktif değil ancak kullanıcılar bu geçişi yapmak istediği zaman Microsoft tarafından şöyle bir uyarıyla karşılaşıyor; “Bu ayarın etkinleştirilmesi, tamamlanmamış uygulamaların çalışmasına izin verecektir. Tüm uygulamaların cihazınızda çalışmasına izin vermek, cihazınız veya verileriniz için zararlı olabilir.”