Windows işletim sisteminin arkasındaki isim olan Microsoft'un, Windows 10X'i yerel Win32 uygulama desteği olmadan piyasaya süreceği söyleniyor. Bu kararla birlikte şirket, günlük iş akışında gerçekten yalnızca ‘web uygulamalarını’ kullanan kişileri hedefliyor gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un uzun süredir Windows 10X adı verilen yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Çift ekranlı cihazlar için geliştirildiği söylenen ve geçtiğimiz yıl tanıtılan bu işletim sisteminin, Win32 uygulamalarını sanallaştırarak çalıştırabileceği söyleniyordu ancak gelen son bilgilere göre planlar değişmiş gibi görünüyor.

İddialara göre şirket, Windows 10X’i ilk olarak düşük maliyetli PC’lerde eski Win 32 uygulamalar için destek olmadan, web tabanlı bir işletim sistemi olarak piyasaya sürecek. Bu noktada Windows 10X’teki desteklenmeyen eski uygulamalar için 2022 yılında ‘uygulama akışı çözümü’ aracılığıyla destek sunulabileceğinden bahsediliyor.

Windows 10X, yerel Win32 uygulamalarını desteklemeyecek:

Microsoft’un, Windows 10X’li PC’lerin Chromebook’larla kafa kafaya rekabet edebilmesi için böyle bir kararı ‘kasıtlı’ olarak aldığı belirtiliyor. Yani başlangıçta çift ekranlı amiral gemisi seviyesindeki bilgisayarlar için tasarlanan Windows 10X, eğitim ve kurumsal pazarlar için tasarlanmış düşük maliyetli tablet ve dizüstü bilgisayarlarda sürülecek.

İşletim sistemi olarak Windows 10X’i kullanacak düşük maliyetli bu bilgisayarlar piyasaya sürüldüğünde ise Microsoft’un yerel Win32 uygulama katmanı mevcut olmayacak. Kullanıcılar, Microsoft Edge tarafından desteklenen Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulamalarını ve web uygulamalarını çalıştırabilecek fakat eski Win32 programları bu sistemlerde çalışmayacak.

Eski Win32 programlarını sanallaştırmada kullanılan VAIL’in Windows 10X ile çalışan düşük maliyetli PC’lerde yer almamasının en büyük nedeni olarak uygulama performansı ve pil ömrü gösteriliyor. Tahmin edeceğiniz üzere düşük donanıma sahip olan bu cihazlar, Windows 10X’teki eski Win32 uygulamalarını sanallaştırmak için yeterince güçlü değil. Bu da Windows 10X’in modern ve hafif bir Windows sürümü olma vaadini ortadan kaldırıyor.

Tüm bu yazılanları kısa bir özet geçmek gerekirse Microsoft, Windows 10X işletim sistemine sahip düşük maliyetli PC’ler ile günlük iş akışında gerçekten ‘web uygulamalarını’ kullanan kişileri hedefliyor gibi görünüyor. Elbette, şirketin planlarında tekrardan değişikliğe gidip gitmeyeceğini görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.