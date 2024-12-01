Windows 11 24H2 güncellemesinin getirdiği sorunlara bir yenisi daha eklendi. Bazı Dell marka bilgisayar sahibi kullanıcılar, cihazlarında kapatma sorunuyla karşı karşıya kaldılar.

Yakın zamanda kullanıma sunulan Windows 11 24H2 güncellemesi, kullanıcılardan büyük şikâyetler alıyor ve bazı sorunlara neden oluyordu. Hatta geçen hafta Microsoft’un oyunları çökerttiği gerekçesiyle bazı Ubisoft oyunlarının yüklü olduğu bilgisayarlara bu güncelleme desteğini geçici süreliğine durdurduğunu bile görmüştük.

Şimdi ise yine aynı güncelleme kaynaklı bir sorun daha ortaya çıktı. Bu sefer etkilenenler, Dell marka cihaz sahibi kullanıcılar oldu.

Windows 11 24H2, Dell bilgisayarların kapanmasına engel oluyor

Birçok kişiden gelen şikâyetlere göre Windows 11 24H2 güncellemesi yapan Dell bilgisayar sahibi olan ve markanın şifreleme uygulaması yüklenmiş kullanıcılar, sorunlarla karşılaşmaya başladı. Yeni Windows 11 sürümünün bu cihazların, kapanmasına veya uyku modu geçmesinin önüne geçtiği aktarıldı.

Bunun yerine cihaz, sadece enerji tasarrufu moduna giriyormuş. Yani kullanıcılar, sistemleri tamamen kapatamıyorlar. Konu hakkında şikâyetler artarken henüz Microsoft’tan bir açıklama gelmedi. Ancak Dell, bir çözüm sunuyor. Kullanıcıların şirketin şifreleme uygulaması Dell Encryption’ı 11.10.1 veya daha üst bir sürüme güncellemesi, bu sorunu yaşamalarını engelleyebilir.

Güncelleme, cihazda otomatik olarak yapılmadıysa Dell’in kendi sitesinden gerçekleştirilebiliyor. 11.10.1 veya daha üst bir sürüme geçildiğinde muhtemelen bu sorun ortadan kalkacak ve bilgisayarı yeniden normal bir şekilde kapatmak mümkün olacak.

Tabii bu sorunun çözümü olsa da yaşanan bu olay, Windows 11 24H2 güncellemesinin ciddi anlamda problemli olduğunun bir başka göstergesi. Microsoft’un neler yapacağını, kalan tüm sorunları nasıl ve ne zaman düzelteceğini bekleyip göreceğiz.