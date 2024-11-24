Microsoft, Star Wars Outlaws ve Assassin's Creed Valhalla gibi oyunların yüklü olduğu Windows 11 bilgisayarlara güncelleme desteğini geçici süreliğine kesti.

Microsoft, dün beklenmedik bir kararla karşımıza çıktı. Teknoloji devi, Windows 11’in 24H2 sürümünü kullanan bazı bilgisayarlara güncelleme desteği vermeyi durdurdu. Bu bilgisayarlar, belli Ubisoft oyunlarını içeren cihazlardı.

Ubisoft oyunlarını içeren cihazlara güncelleme verilmesinin durdurulması kulağa çok tuhaf gelebilir. Ancak şirket, bu kararı kullanıcılardan gelen şikâyetlerin ardından verdi.

Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed gibi oyunlar Windows 11 24H2 yüklü bilgisayarlarda sorun yaşıyordu

Birçok kullanıcı, Windows 11 24H2 sürümünü kullanmaya başladıktan sonra belli Ubisoft oyunlarında problemlerle karşılaştılar. Oyunlar, ortada herhangi bir neden yokken çöküyor, donuyor ve ses problemleri yaşıyorlardı. Bu da oyunseverleri iyice çileden çıkartmaya başladı. Reddit ve diğer platformlarda şikâyetler iyice arttı.

Microosft da bu yüzden güncelleme desteğini geçici süreliğine askıya alma kararına gitti. Şirket tarafından dün akşam yapılan açıklamada, bir çözüm üretmek için Ubisoft ile birlikte çalışıldığı ifade edildi. Bu süreçte Windows 11 24H2 güncellemesinin hiçbir şekilde yapılmaması önerildi.

Çöken oyunlara baktığımızda birçok popüler yapımın yer aldığını görebiliyoruz. Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey, Avatar: Frontiers of Pandora sorun yaşayan oyunlar arasında.