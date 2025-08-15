Microsoft, Windows 11’deki temel uygulamalardan biri olan Not Defteri’ni düzenli olarak yenilemeye devam ediyor. Son değişikliklerle birlikte uygulamanın kullanım deneyimini hızlandıracak ve işlevselliğini artıracak adımlar atılıyor. Yakında sunulacak güncelleme, kullanıcıların metin düzenleme sürecinde daha fazla seçeneğe kolayca ulaşmasını sağlayacak.

Microsoft, Windows 11 Not Defteri uygulamasını yeni özelliklerle güncellemeye devam ediyor. Uygulamanın son sürümüyle birlikte sağ tık menüsü, Windows 11 24H2’nin görünümüne uyum sağlıyor ve en çok kullanılan işlemlere ulaşmak artık daha hızlı hâle geliyor.

Microsoft, 2024’te WordPad’e veda ettikten sonra Not Defteri’ni boş bırakmadı. Uygulamaya yazım denetimi, yapay zekâ ile metin yazma ve Markdown desteği gibi pek çok yeni özellik ekledi. Hatta şirket, “Edit” adını verdiği daha sade bir metin düzenleyici üzerinde de çalışıyor. Şimdi ise sırada Not Defteri’nin sağ tık menüsünü yenilemek var.

Not Defteri’nin yeni sağ tık menüsündeki yapay zekâ destekli seçenekler

Windows Insider kullanıcılarına sunulan 11.2507.26.0 sürümü, bağlam menüsünde Kopyala, Kes, Yapıştır, Tümünü Seç, Sil gibi temel işlevleri hızlı erişimle sunuyor. Aynı zamanda Yaz, Yeniden Yaz, Özetle, Bing ile Tanımla gibi ek seçenekler de menüde yer alıyor. Bu düzenleme ise menünün Windows 11 24H2 arayüzü ile görsel uyumunu da sağlıyor.

Aslında bu yeni sürümü Insider programında olmayan Windows 11 kullanıcıları da deneyebilir ama kurulum adımları biraz uğraştırıcı. Büyük ihtimalle Microsoft, güncellemeyi eylül ya da ekim gibi herkes için yayımlayacak.