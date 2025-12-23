Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Microsoft, Windows 11 Kullanıcılarını Yine Çileden Çıkardı: Yeni Güncellemesi PC'leri Yavaşlattı!

Windows 11 için yayımlanan yeni güvenlik güncellemesi, cihazlarda sorun çıkardı. Öyle ki bazı kullanıcılar, güncellemeden sonra bilgisayarlarının yavaşladığını bildirdi.

Microsoft, Windows 11 Kullanıcılarını Yine Çileden Çıkardı: Yeni Güncellemesi PC'leri Yavaşlattı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Windows 11, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri konumunda. Bu yüzden de Microsoft, gerekli düzeltmeleri yapmak, iyileştirmeler sunmak, yeni özellikler getirmek gibi farklı farklı amaçlarla düzenli olarak Windows 11 güncellemeleri sunuyordu. Yakın zamanda da işletim sistemine KB5072033 isimli Aralık 2025 güncellemesi geldi.

Güncellemenin amacı Windows 11’in güvenliğini ve güvenilirliğini iyileştirmekti. Ancak gelen bilgiler, bunun yerine bazı kullanıcıların bilgisayarlarında problemler ortaya çıkmasına neden olduğunu gösterdi.

Bilgisayarların eskisinden daha yavaş çalışmaya başladığı söyleniyor

windows1

Kullanıcılar tarafından yapılan şikâyetlere göre Windows 11’in 24H2 ve 25H2 sürümlerine dağıtılan yeni güncellemeyi yaptıktan sonra bilgisayarlarda performans sorunları oluşmaya başladı. Bazı kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra cihazlarının eskisinden daha yavaş çalışmaya başladığını, daha yüksek kaynak kullanımı yaşandığını bildirdi.

Şikâyetlerin merkezinde AppXSVC olarak bilinen AppX Dağıtım Hizmetinde yapılan sessiz bir değişiklik var. Bu hizmet, Hesap Makinesi, Fotoğraflar ve diğer yerleşik araçlar gibi Microsoft Store uygulamalarının kurulumunu ve güncellemelerini yönetiyor. Güncellemeden önce AppXSVC, yalnızca gerektiğinde başlatılan "Manuel" modda çalışacak şekilde ayarlanmıştı. Aralık güncellemesi bunu "Otomatik" başlatma moduna geçirdi. Bu da önyükleme sırasında başlatılmasına ve aktif kalmasına veya arka planda tekrar tekrar yeniden başlatılmasına neden oluyor.

Değişiklik, bazı kullanıcılarda CPU, bellek ve disk kullanımında gözle görülür bir artışa yol açtı. Bu yüzden de bilgisayarlarda yavaşlamalar ortaya çıktı. AppXSVC sorununun yeni olmadığını belirtmek gerek. Son güncelleme ise durumu iyice kötüleştirmiş. Özellikle düşük özelliklere sahip sistemlerde performansı çok kötü hâle getirebiliyormuş.

Microsoft’tan henüz konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi. Şikâyetler gelmeye devam ederse şirketin durumu düzeltecek yeni bir güncelleme yayımladığını görebiliriz.

Windows 11 Temasından Sıkılanlara Müjde: Microsoft, Yüzlerce Temayı Bir Araya Getirdi! Windows 11 Temasından Sıkılanlara Müjde: Microsoft, Yüzlerce Temayı Bir Araya Getirdi!
Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bugüne Kadar Spotify'da Yayımlanmış Tüm Şarkılar Torrent'e Yüklendi (İndirmeye Ömür Yetmez)

Bugüne Kadar Spotify'da Yayımlanmış Tüm Şarkılar Torrent'e Yüklendi (İndirmeye Ömür Yetmez)

Researchgate Nedir, Nasıl Kullanılır?

Researchgate Nedir, Nasıl Kullanılır?

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim