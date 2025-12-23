Microsoft, Windows 11 Kullanıcılarını Yine Çileden Çıkardı: Yeni Güncellemesi PC'leri Yavaşlattı!

Windows 11 için yayımlanan yeni güvenlik güncellemesi, cihazlarda sorun çıkardı. Öyle ki bazı kullanıcılar, güncellemeden sonra bilgisayarlarının yavaşladığını bildirdi.

Windows 11, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri konumunda. Bu yüzden de Microsoft, gerekli düzeltmeleri yapmak, iyileştirmeler sunmak, yeni özellikler getirmek gibi farklı farklı amaçlarla düzenli olarak Windows 11 güncellemeleri sunuyordu. Yakın zamanda da işletim sistemine KB5072033 isimli Aralık 2025 güncellemesi geldi.

Güncellemenin amacı Windows 11’in güvenliğini ve güvenilirliğini iyileştirmekti. Ancak gelen bilgiler, bunun yerine bazı kullanıcıların bilgisayarlarında problemler ortaya çıkmasına neden olduğunu gösterdi.

Bilgisayarların eskisinden daha yavaş çalışmaya başladığı söyleniyor

Kullanıcılar tarafından yapılan şikâyetlere göre Windows 11’in 24H2 ve 25H2 sürümlerine dağıtılan yeni güncellemeyi yaptıktan sonra bilgisayarlarda performans sorunları oluşmaya başladı. Bazı kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra cihazlarının eskisinden daha yavaş çalışmaya başladığını, daha yüksek kaynak kullanımı yaşandığını bildirdi.

Şikâyetlerin merkezinde AppXSVC olarak bilinen AppX Dağıtım Hizmetinde yapılan sessiz bir değişiklik var. Bu hizmet, Hesap Makinesi, Fotoğraflar ve diğer yerleşik araçlar gibi Microsoft Store uygulamalarının kurulumunu ve güncellemelerini yönetiyor. Güncellemeden önce AppXSVC, yalnızca gerektiğinde başlatılan "Manuel" modda çalışacak şekilde ayarlanmıştı. Aralık güncellemesi bunu "Otomatik" başlatma moduna geçirdi. Bu da önyükleme sırasında başlatılmasına ve aktif kalmasına veya arka planda tekrar tekrar yeniden başlatılmasına neden oluyor.

Değişiklik, bazı kullanıcılarda CPU, bellek ve disk kullanımında gözle görülür bir artışa yol açtı. Bu yüzden de bilgisayarlarda yavaşlamalar ortaya çıktı. AppXSVC sorununun yeni olmadığını belirtmek gerek. Son güncelleme ise durumu iyice kötüleştirmiş. Özellikle düşük özelliklere sahip sistemlerde performansı çok kötü hâle getirebiliyormuş.

Microsoft’tan henüz konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi. Şikâyetler gelmeye devam ederse şirketin durumu düzeltecek yeni bir güncelleme yayımladığını görebiliriz.