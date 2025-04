Windows 11’in yeni güncellemesiyle birlikte yapay zekâ destekli Recall ve Click to Do özellikleri Copilot+ PC’lerde kullanıma sunuldu.

Microsoft, Windows 11’in yeni sürümünü Yayın Önizleme Kanalı’nda kullanıcılarla paylaştı. 24H2 sürümüyle gelen KB5055627 güncellemesi, yapay zekâ destekli bazı yenilikleri beraberinde getiriyor. Özellikle sadece Copilot+ PC’lerde kullanılabilecek Recall ve Click to Do gibi dikkat çeken iki yeni özellik tanıtıldı.

Recall, bilgisayar başında geçirdiğiniz zamanı daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bir özellik. Diyelim ki gün içinde bir sürü sekme açtınız, belgelerle uğraştınız, bir şey okudunuz ama sonra “Nerede görmüştüm bunu ya?” diye düşündünüz… İşte Recall tam bu noktada devreye giriyor. Arka planda siz fark etmeden ekranınızın anlık görüntülerini alıyor ve siz tarif ettiğinizde o içeriği tekrar bulmanıza yardımcı oluyor.

Görüntülere sadece siz ulaşabiliyorsunuz, erişim için Windows Hello ile kimlik doğrulaması gerekiyor

Kullanıcıların, ekran görüntüsü kaydını diledikleri zaman durdurabildiği ve yalnızca belirledikleri içeriklerin arşivlenmesini sağladığı bilgisi paylaşıldı. Click to Do özelliği ise, ekran üzerindeki içerikler üzerinde hızlı işlem yapılmasına imkân tanıyor. Görsel düzenleme gibi işlemler için içeriklerin doğrudan ilgili uygulamalara aktarılabildiği aktarıldı. Snapdragon işlemcili cihazlarda bu özelliğin, metin özetleme ve metni yeniden yazma gibi ek yeteneklerle desteklendiği belirtildi. Her iki özelliğin de yalnızca Copilot+ PC’lerde kullanılabileceği ifade edildi.

Microsoft, güncellemeyle birlikte Windows arama deneyiminde iyileştirmeler yaptığını, Anlatıcı (Narrator) özelliğine yeni işlevler eklediğini ve bulutta saklanan dosyalarla entegrasyonu güçlendirdiğini duyurdu. Dosya Gezgini’nde kullanıcıların içeriklere daha hızlı ulaşmasını sağlayacak bazı yeniliklerin de sunulduğunu da aktardı. Bunun yanı sıra arayüzdeki bazı hatalar da giderilmiş durumda.

Microsoft, güncellemeyle gelen bazı yeniliklerin kademeli olarak kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Şirket, bazı özelliklerin Avrupa'da daha geç erişilebilir olacağını da duyurdu. Öte yandan, bu sürümle birlikte Windows Kurtarma Ortamı’nın geçici olarak devre dışı kalabileceğini belirtti. Söz konusu sorunun, ilerleyen dönemde yayımlanacak başka bir güncellemeyle giderileceğini de ekledi.