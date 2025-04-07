Windows 11'e gelecek bir sonraki güncellemede Başlat menüsü önemli ölçüde değişime uğrayacak.

Windows 11’in Başlat menüsü yeni bir tasarım değişikliği geliyor. Henüz yalnızca test sürecinde olan bu değişiklik, özellikle Phone Link (Telefon Bağlantısı) paneli açıkken Başlat menüsünün önemli ölçüde değişmesine yol açıyor.

Kısaca hatırlatmak gerekirse Phone Link uygulaması sayesinde Android telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak, mesajlardan bildirimlere ve bazı uygulamalara kadar birçok özelliği doğrudan masaüstünüzde kullanabiliyorsunuz. Değişen yeni Başlat tasarımında ise bu özelliklerin tümü, Başlat menüsünün hemen sağında beliren bir panel içinde toplanıyor.

Phone Link ile Başlat menüsü böyle görünüyor:

Sızıntılarıyla tanınan X kullanıcısı PhantomOfEarth, bu yeni Başlat menüsü tasarımını Phone Link açıkken gösteren bir video paylaştı. Görselde dikkat çeken ilk detay, menünün artık çok daha geniş bir yapıya kavuşmuş olması.

Tabii bu değişiklik herkesin hoşuna gitmeyecek gibi çünkü Başlat menüsü ve yan panel bir arada açıldığında ekranın yaklaşık %75’ini kaplıyor. Yani neredeyse tüm masaüstünüzü göremiyorsunuz.

PhantomOfEarth’ün paylaştığı videoda da görüldüğü üzere yan paneli gizlemek için dilerseniz kullanabileceğiniz bir seçenek bulunuyor. Bu sayede tek tıklamayla paneli geri çekip Başlat menüsünü daraltmanız mümkün.

Yeni tasarımın ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz belli değil ancak yakında Microsoft cephesinden resmî tanıtım gelmesi muhtemel.