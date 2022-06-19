Windows 11’e ‘biri beni gözetliyor’ diye hissettiğinizde bu hissin doğru olup olmadığını anlayabileceğiniz bir özellik geliyor. Gelin yeni Gizlilik Denetimi özelliklerine beraber göz atalım.

İnternette klasik bir şaka vardır, “beni izleyen FBI ajanı” diye. Her ne kadar bu gerçek olmasa da gerçekten donanımınız aracılığıyla sizleri izleyebilecek kötü amaçlı insanlar olabilir. Windows 11, bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor.

Microsoft, şu anda test aşamasında olan ve son zamanlarda hangi uygulamaların web kameranız gibi hassas donanım parçalarına eriştiğini görmenize olanak tanıyan temiz ve yeni bir gizlilik aracını test ediyor.

Windows 11’e Gizlilik Denetimi özelliği geliyor

Windows 11’in test edilen Gizlilik Denetimi özelliği, Microsoft'un Kurumsal ve İşletim Sistemi Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı David Weston tarafından Twitter'da paylaşıldı. Bu paylaşılan arayüze göre mikrofon ve kamera gibi donanımlarınızın hangi programlar tarafından en son ne zaman kullanıldığını görebileceksiniz.

Bu sayede sizin kullanımınız dışında bir tarih veya saatte kullanıldığını görürseniz izlenildiğinizi fark edebileceksiniz. Gizlilik Denetimi kontrol paneline Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Uygulama izinleri kısmından ulaşabileceksiniz ve potansiyel olarak şüpheli herhangi bir etkinliği kontrol etmek için kullanabileceksiniz.

Ayrıca kişilerinize erişen uygulamalar veya konumunuz, telefon görüşmeleri ve daha fazlasıyla ilgili ayrıntılar hakkında bilgi de alabileceksiniz. Her durumda kullanıcıya, söz konusu donanıma veya işleve yapılan erişimin tam saati ve tarihi de bildiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 11’in bu yeni özelliği kullanışlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.