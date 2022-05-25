Microsoft, Windows 11’de Görev Çubuğunun sol alt köşesinden erişebileceğiniz Widget’lar kısmına üçüncü parti Widget desteğinin geleceğini duyurdu.

Windows 11’e geçtiğimiz aylarda gelen bir güncelleme ile takip ettiğiniz çeşitli aktiviteleri görebileceğiniz, not tutabileceğiniz veya hava durumunu görebileceğiniz bir Widget penceresi gelmişti.

Bu Widget penceresi de kullanıcıların bir hayli hoşuna gitti ancak şöyle bir sıkıntı vardı: Sadece Microsoft’un oluşturduğu Widget’lar kullanılabiliyor. Ancak bu durum eskide kalıyor zira Microsoft, Windows 11’e üçüncü parti Widget desteği getireceğini resmen duyurdu.

Bu yıl içerisinde Windows 11’e üçüncü parti Widget desteği gelecek

Microsoft, bu yıl içinde Windows 11'deki üçüncü taraf Widget'ları desteklemeye hazırlanıyor. Yazılım devi, bugün düzenlediği yıllık Build geliştirici konferansında win32 veya PWA uygulamaları üzerinde çalışan geliştiriciler için Windows 11 widget'larına erişim açılacağını belirtti.

Şu anda Windows 11 widget sistemi, Microsoft tarafından oluşturulan yerel Widget'larla sınırlı seçme şansı da pek yok. Microsoft, Outlook ve Yapılacaklar uygulamaları için widget'lara sahip ancak geri kalanı büyük ölçüde Windows 11 için özel widget panelinde hava durumunu, eğlence akışlarını veya haberleri sunan web destekli pencerelerdir.

Windows Yöneticilerinden Panos Panay, konuyla alakalı "Bugüne kadar Widget'larla ilgili müşteri geri bildirimlerinden güç aldık ve insanlar bu sayede kendileri için en önemli içeriğe kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde hızlı erişimin keyfini çıkarıyor. Bu yılın ilerleyen zamanlarında Windows 11'de Win32 ve PWA uygulamalarınız için Adaptive Cards platformu tarafından desteklenen yardımcı deneyimler olarak Widget'lar oluşturmaya başlayabileceksiniz" açıklamasında bulundu.

Windows 11’e üçüncü taraf Widget desteği gelecek olmasıyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.