Microsoft'un Windows 11 ile ilgili planları ortaya çıktı. Şirket, görev çubuğuna yeni bir yapay zekâ alanı ekleyecek gibi görünüyor. Bu alan, yapay zekânın kullanıcılara arkadaşlık etmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Windows 11 ile ilgili planları ortaya çıktı. Windows 11'in son Insider sürümünün kodlarında tespit edilen bir özellik, Windows 11'deki görev çubuğunun bir yapay zekâ merkezi hâline geleceğini gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte bu gelişmenin detaylarına yakından bakalım.

Windows 11 kodlarında tespit edilen yeni özellik, görev çubuğunun yeni yapay zekâ destekli özelliğinin tam olarak hangi işlevlere sahip olacağını ortaya koymuyor. Ancak kodlardan alınan referanslar, Windows 11'in görev çubuğunun genel anlamda neler yapabileceğini gözler önüne seriyor.

Görev çubuğu, yapay zekânın arkadaşlık etmesini sağlayacak!

Anlatılana göre Microsoft, Windows 11'in görev çubuğuna yapay zekâ destekli yeni bir bölüm ekleyecek. Bu bölüm, yapay zekânın kullanıcıya arkadaşlık etmesini sağlayacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz; bir işlem için yapay zekânın desteğine ihtiyacınız var. İşte yeni özellik, bu yapay zekâ yardımcısına hızlıca ulaşmanızı sağlayacak. Tahminlere göre yeni özellik, Copilot ile entegre çalışacak ancak üçüncü taraf yapay zekâ araçlarına da destek verebilir.

Az önce de belirttiğimiz gibi Windows 11'in yeni özelliğinin neler sunacağını şimdilik tam olarak bilmiyoruz. Ancak şirketin yapay zekâ özellikleri noktasında çok sağlam çalışmalar gerçekleştirdiği aşikâr. Yani çok yakında görev çubuğunun yeni özelliği ile tanışma imkânı yakalayabiliriz.