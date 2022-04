Microsoft’un gerçekleştirdiği etkinlik ile güvenlik değişiklikleri, arayüz güncellemeleri, uzaktan yardım sistemleri ve görüntülü konuşma gibi Windows 11 işletim sistemine gelecek olan yenilikler duyuruldu.

Microsoft, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile birlikte en yeni işletim sistemi Windows 11’e getirecekleri yeniliklerin tamamını duyurdu. Dürüst olmak gerekirse bahsedilen yenilikler gerçekten heyecan verici ve birkaçı kullanıcıların uzun süredir beklediği şeylerdi, örneğin Dosya Gezgini sekmeleri.

Bu etkinlikte Microsoft, sunduğu devasa güncelleme ile Windows 11’in hazır olduğunu kullanıcılarına resmen duyurdu. Windows 365’ten tutun da yeni güvenlik güncellemelerine kadar Windows 11’e gelen tüm yenilikleri gelin beraber inceleyelim.

Peki Microsoft, Windows 11’e hangi yenilikleri getirdi?

Remote Help (Uzaktan Yardım) sistemi

Microsoft, yeni hizmeti Remote Help, yani Uzaktan Yardım’ı duyurdu. Bu özellik, IT (Bilgi teknoloji) uzmanlarının işini kolaylaştırmak için tasarlanmış. IT personellerinin insanlara sadece yazılı veya sözlü olarak yardımcı olması biraz zor olduğundan Microsoft, Uzaktan Yardım özelliği sayesinde IT personellerinin sizin izniniz dahilinde yetki sahibi olup bilgilerinize erişebilecek ve daha kolay yardımcı olabilecek.

Kimlik avı koruması

Microsoft, kimlik avı gibi yaygın saldırılara karşı koruma sağlamak için çalıştığını belirtti. Şirket, Microsoft Defender SmartScreen için kullanıcıların Microsoft hesabı kimlik bilgilerini güvenilir olmayan bir web sitesine girmek üzere olduğunu algılayan yeni bir sistemi duyurdu. Bu koruma sistemi, kullanıcıların hangi sitelerin güvenilir ve hangilerinin tehlikeli olduğunu anlamalarına yardımcı olacak.

Dosya Gezgini değişiklikleri

Microsoft, Windows 11’in Dosya Gezgini’ni yeniden tasarladı. Dosya Gezgini’nin yeni tasarımında Windows 11, kullanıcıların en çok kullandığı uygulama veya dosyaları uygun zamanda onların karşısına çıkararak akıllı bir ana sayfa oluşturacak.

Yeni Dosya Gezgini tasarımında bir de sekme sistemi bulunacak. Bu da sonunda tek bir pencerede birden fazla klasörün sekmesini açabileceğiniz ve pencerelerle uğraşmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. Sekmeler özelliği aslında insanların neredeyse Windows 7’den beri beklediği bir şeydi.

Yeni toplantı özellikleri

Microsoft, erişilebilirlik konusunda büyük adımlar atıyor. Şirket, Windows için işitme güçlüğü çekenlerin yanı sıra gürültülü bir ortamda toplantılara katılmak zorunda kalan herkesin işine yarayacak bir canlı altyazı sistemi geliştiriyor, tabii ki yapay zekâ ile.

Microsoft, Windows 11’deki görüntülü toplantıların kalitesini arttırmak için de birkaç özellik getirmiş. Getirdiği özellikleri ‘Akıllı Toplantı’ olarak adlandıran Microsoft’un yeni toplantı özellikleri şunlar: Ses Odağı, Göz Teması, Otomatik Çerçeveleme ve Portre Modu. Bütün bu özellikler kullanıcıların toplantı kalitesini bir hayli arttıracak, tabii ki yine yapay zekâ ile.

Windows 365

Yeni Windows 365 ile Autopatch adlı yeni bir otomatik yama yönetimi hizmeti, Windows 11 bilgisayarların her zaman güncel olmasını sağlayacak. Bu yeni uygulama yönetimi işlevi, insanların uzaktan çalışmaya geçişinden bu yana giderek yaygınlaşan güvenli BYOD kurulumlarının etkinleştirilmesine de yardımcı olacak.

Windows 365’e üç yeni özellik geliyor: Windows 365 Boot, Windows 365 Switch ve Windows 365 Offline. Genel olarak gelen Windows 365 yenilikleri, kullanıcılara bulut masaüstüne daha kolay bir erişim sağlamak için tasarlanmış olmakla beraber aynı zamanda internet bağlantısının bulunmadığı durumlarda da işlevselliği koruyacak.

Windows 365 Boot ile kullanıcılar, hız açısından bariz kazanımlarla başlangıç ekranından doğrudan bulut PC'lerini başlatabilecekler. Windows 365 Offline ise tahmin edebileceğiniz gibi bulut PC’lere çevrimdışıyken de erişim sağlamanızı sağlayacak. Windows 365 Switch ile Bulut PC ve fiziksel PC arasında geçiş yapabileceksiniz.