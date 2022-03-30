Windows 11'de garip bir hata ya da bir sürpriz yumurta keşfedildi. Bazı kullanıcılar, Not Defteri ve Görev Yöneticisi gibi uygulamalarda bulunan dişli simgeli "Ayarlar" butonuna tıkladıklarında, kendilerini sonsuz bir döngünün içerisinde buluyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kısa bir süre önce yayınlanan yeni işletim sistemi Windows 11 ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Şirket bir yandan performans odaklı çalışmalar yaparken diğer yandan da görselliği iyileştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda; animasyonlar, özelleştirilmiş temalar ve diğer görsel çalışmalar, zaten Windows 11'in ön plana çıkarılan özellikleri arasındaydı.

Şimdiyse bazı kullanıcılar, Windows 11'de bir sürpriz yumurta keşfettiler. Öyle ki bazı uygulamalarda yer alan ve bir dişli simgesine sahip olan "Ayarlar" butonu, olması gerektiği gibi çalışmıyor. Belki de Microsoft'un istediği de tam olarak budur ancak bilmiyoruz. Bazı kullanıcılar, Not Defteri ve Görev Yöneticisi gibi uygulamalardaki butona tıkladıklarında, butonun döndüğünü ancak hiçbir işe yaramadığını görüyorlar. Bunun bir hata mı yoksa gerçekten de hiçbir işlevi olmayan bir animasyon mu olduğu bilinmiyor.

Windows 11'in bağımlılık yapan sürpriz yumurtası böyle görünüyor

Yukarıda da görebileceğiniz gibi dişli çarka dokunduğunuz zaman kendinizi sonsuz bir döngünün içerisinde buluyorsunuz. Bazı kullanıcılar, bu duruma bayılmış durumdalar. Hatta Not Defteri'ni açıp yalnızca bu çarkı çevirdiklerini ve saatler harcadıklarını söyleyenler var. Bazıları ise animasyonun işlevsizliğine dem vurarak bunun bir hata olduğunu düşünüyorlar.

Aslına bakacak olursak bu bir hata da olsa sürpriz yumurta da olsa Microsoft'un Windows 11'deki animasyonları ne kadar önemsediğinin açık bir göstergesi. Ancak buradaki esas mesele, yeniliklerin tüm kullanıcılara sunulmamış oluşu. Yaptığımız kontrollerde, Not Defteri'ndeki Ayarlar butonuna tıkladığımızda tema ve yazı seçeneklerini belirleyebileceğimiz bir sayfaya yönlendiriliyoruz. Peki sizde durumlar nasıl?