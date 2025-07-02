Windows 11 Not Defteri’ne eklenen biçimlendirme özellikleri, kullanıcılar arasında fikir ayrılığına neden oldu. Uygulama artık başlık ekleme, kalın ve italik yazı kullanma gibi işlevleri destekliyor. Bu yeniliklerle birlikte Not Defteri, WordPad’e daha yakın bir yapıya kavuştu. Öte yandan bazı kullanıcılar, bu değişikliklerin Not Defteri’nin o sade ve pratik havasını bozduğunu düşünüyor.

Windows 11’in Not Defteri uygulaması, uzun süredir beklenen bir güncellemeyle karşımızda. Artık metin düzenleme konusunda çok daha yetenekli hale gelen uygulama, WordPad’in boşluğunu dolduracak gibi görünüyor.

Microsoft’un son güncellemesiyle Not Defteri artık sadece düz yazı yazmakla sınırlı değil. Uygulamaya başlık ekleme, yazıları kalın ya da italik yapma, madde işaretli ve numaralı listeler oluşturma gibi özellikler geldi. Hatta artık metinlere bağlantı bile eklenebiliyor.

Not Defteri’ndeki yenilikler kullanıcıları ikiye böldü

Güncelleme kısa sürede pek çok kullanıcıya ulaşmış gibi görünüyor. Özellikle Reddit’te yeni özelliklerle ilgili yorumlar artmaya başladı. Görüşler ise epey karışık. Bir kesim, Microsoft’un bir süre önce rafa kaldırdığı WordPad’in eksikliğini bu güncellemeyle biraz olsun giderdiğini düşünüyor. Not Defteri’nin daha işlevsel hale gelmesini olumlu bulan bu kullanıcılar, yenilikleri yerinde bir adım olarak görüyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar bu değişikliklerden pek memnun değil. Onlara göre Not Defteri’nin en büyük avantajı sade ve hafif olmasıydı. Yeni eklenen her özellikle birlikte uygulamanın bu özelliğini kaybettiğini düşünüyorlar. Microsoft, isteyenlerin biçimlendirme özelliklerini tek tıkla kapatabileceğini söylüyor ama bu bile herkesin içini rahatlatmış değil. Uygulamanın gittiği yön hâlâ tartışılmaya devam ediyor.