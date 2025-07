Windows 11 Not Defteri’ne eklenen biçimlendirme özellikleri, kullanıcılar arasında fikir ayrılığına neden oldu. Uygulama artık başlık ekleme, kalın ve italik yazı kullanma gibi işlevleri destekliyor. Bu yeniliklerle birlikte Not Defteri, WordPad’e daha yakın bir yapıya kavuştu. Öte yandan bazı kullanıcılar, bu değişikliklerin Not Defteri’nin o sade ve pratik havasını bozduğunu düşünüyor.

Kaynak : https://www.techradar.com/computing/windows/microsoft-just-gave-the-windows-11-notepad-app-a-controversial-feature-that-people-are-either-loving-or-hating

