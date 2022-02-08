Windows 11, Oyuncular Tarafından Daha Fazla Kullanılıyor

Steam’in her yıl ve her ay yaptığı donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarına göre Microsoft’un en son işletim sistemi Windows 11, Ocak ayında Aralık’a kıyasla daha fazla tercih edilmeye başlamış. Gelin detaylara bir göz atalım.

PC oyuncularının neredeyse hepsi tarafından tarafından en çok kullanılan oyun platformu Steam, bildiğiniz gibi her yıl ve her ay, kullanıcılarının donanımlarını ve yazılımlarını öğrenmek için bir anket yapıyor. Tabii ki bu anketler zorunlu değil ancak dilerseniz bilgilerinizi paylaşabiliyorsunuz.

Bu anketlerde paylaştığınız bilgilerde Steam, sizlerden kullandığınız CPU’yu, GPU’yu, işletim sistemini, anakartını, depolama alanlarını, RAM’ini ve benzeri donanım/yazılım bilgileri yer alıyor. Steam, bilgileri toplayarak dünya çapındaki kullanıcılarının hangi ekipmanı ve yazılımı kullandığını yüzde hesabı ile paylaşıyor.

Windows 11, Aralık ayına kıyasla daha çok oyuncu tarafından tercih edildi

Windows 11, çıkışının ardından ilk girdiği Steam anketinde (Aralık 2021), kullanıcıların %10’luk bir kısmı tarafından tercih ediliyordu. 2022 yılının ilk anketi olan Ocak ayı Steam anketinde ise Windows 11, oyuncuların %13’ü tarafından tercih edildi.

Özellikle sadece 1 ay içerisinde %3’lük bir artış her ne kadar az gözükse de Microsoft adına büyük bir başarı. Zira Windows 11’in Kasım 2021’den Aralık 2021’e geçerken yakaladığı artış miktarı %1,87’ydi. Bu da demek oluyor ki Windows 11’in kullanım artma oranı ikiye katlandı.

Eğer özetleyecek olursak, giderek daha fazla oyuncunun Microsoft'un en yeni işletim sistemi Windows 11’e geçtiğine dair net bir grafik görüyoruz. Siz Windows 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.