Microsoft’un sessiz sessiz yeni Windows 11 özelliklerini test ettiği ortaya çıktı. Windows 11’in test sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre şirket, biri yeni biri eski iki özellik getirmeyi planlıyor.

Windows 11 artık tamamen bizlerle ve milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya başlandı bile. Şık ve sade tasarımıyla öne çıkan Windows 11, kullanıcılar tarafından hem performans hem de tasarım olarak beğeni toplamayı da başardı.

Windows 10’a nazaran birçok yenilik barındıran Windows 11’in sahip olduğu özellikler tabii ki Microsoft için yeterli değil. Windows 11’in test sürümünde dolanan kullanıcılardan biri, bir tanesi daha önce Windows 10’da olan bir tanesi de yepyeni olan iki özelliğin Windows 11’e geldiğini ortaya çıkardı. Gelin detaylara göz atalım.

Masaüstü duvar kağıtlarına sticker ekleme özelliği geliyor

Windows 11 meraklısı Twitter kullanıcısı Albacore’un paylaştığı Tweet’ten de görülebileceği üzere Windows 11’de masaüstü duvar kağıtlarınıza özel sticker’lar ekleyebileceksiniz. Bu sticker’ları yeni ‘Sticker Düzenleyicisi’ uygulamasından ayarlayabileceksiniz ve duvar kağıdı değiştirmediğiniz sürece bu sticker’lar kaybolmayacak.

Tek yenilik duvar kağıdı sticker’ları da değil zira görünüşe göre ‘Tablet Modu’ Windows 11’e de geliyor. "Cihazınızı tablet olarak kullanırken görev çubuğunu otomatik olarak gizle" açıklamalı yeni bir görev çubuğu ayarının ortaya çıktığı bildiriliyor. Microsoft, Windows 11'de geleneksel tablet modu özelliklerinin çoğunu büyük ölçüde kaldırdı ancak bu adımdan geri dönüleceğini söylemek yanlış olmaz.

Siz Windows 11 yenilikleri olan tablet modu ve duvar kağıdı sticker’ları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.