Windows 11'in pazar payı %35,55'e ulaştı. Windows 10'un ana destek süresinin sona ermesine bir yıldan az bir süre kaldı.

Son verilere göre Windows 11'in pazar payı artıyor. Ekim 2024'te, Windows 11'in pazar payı 2,13 puan artarak %35,55'e ulaştı. Bir yıl önce, Windows 11'in pazar payı %26,17 idi ve zaman zaman kullanıcı kaybediyordu.

Windows 10, masaüstü işletim sistemleri arasında hala en popüler olanı, ancak ana destek süresinin sona ermesine bir yıldan az bir süre kaldı. Microsoft, kullanıcıların hemen Windows 11'e geçiş yapamayacağını bildiğinden ekstra bir yıl destek almak için 30 dolarlık bir seçenek sunacak. Windows 10'un sonu yaklaşırken, birçok kullanıcı Windows 11'e geçiş yapıyor.

Windows 11'in yükselişi

Windows 11'in büyümesi, Windows 10'un pazar payını kaybetmesiyle paralel olarak ilerliyor. Şu anda, Windows 10'un pazar payı %60,95 seviyesine gerilemiş durumda. Bu, Eylül 2019'dan bu yana ilk kez %60 sınırına yaklaşması anlamına geliyor.



Windows 10, masaüstü işletim sistemleri arasında hala en popüler olanı, ancak ana destek süresinin sona ermesine bir yıldan az bir süre kaldı. Microsoft, kullanıcıların hemen Windows 11'e geçiş yapamayacağını bildiğinden ekstra bir yıl destek almak için 30 dolarlık bir seçenek sunacak. Windows 10'un sonu yaklaşırken, birçok kullanıcı Windows 11'e geçiş yapıyor.

Genel işletim sistemi pazarında, Windows hala en popüler ikinci işletim sistemi konumunda. Ekim 2024 itibarıyla %26,83 pazar payına sahip olan Windows, Android'in ardından geliyor. Android'in pazar payı %44,62, iOS ise %18,49 ile üçüncü sırada yer alıyor. macOS ve diğer işletim sistemleri de pazar paylarında küçük değişiklikler yaşıyor.



Windows pazarının son durumu şöyle görünüyor:

Windows 10 - %60.95 (-1.8 puan)

Windows 11 - %35.55 (+2.13 puan)

Windows 7 - %2.62 (-0.22 puan)

Windows 8.1 - %0.31 (-0.05 puan)

Windows XP - %0.28 (-0.06 puan)

Genel işletim sistemi pazarı (Android, iOS, macOS ve Linux dahil) açısından bakıldığında, Windows en popüler ikinci işletim sistemi. Ekim 2024'te %0.13 puan artışla %26.83 pazar payına sahip: