Windows 11'e Yerleşik İnternet Hız Testi Geliyor: İnternet Hızınızı Ölçmek İçin Site Arama Derdine Son!

Windows 11'in test sürümüne eklenen yeni özellikle birlikte doğrudan Windows üzerinden internet hızınızı ölçmek artık mümkün olacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Windows 11, kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özellikle gündemde. Microsoft, yayınladığı son Release Preview sürümüyle birlikte görev çubuğuna entegre dâhili internet hız testi özelliğini test etmeye başladı.

Yeni önizleme sürümleri (26100.7918 ve 26200.7918 – KB5077241) ile gelen bu özellikle kullanıcılar artık üçüncü parti uygulamalara ve internet sitelerine ihtiyaç duymadan internet hızlarını kontrol edebilecekler.

Windows 11'in hız testi nereden yapılacak?

2

Hız testine erişmek oldukça kolay. Kullanıcılar görev çubuğundaki ağ simgesine sağ tıklayarak veya Wi-Fi ya da hücresel bağlantı ayarlarını açarak hız testini gerçekleştirebilecekler.

Test başlatıldığında, ölçüm varsayılan internet tarayıcısında açılacak ve Ethernet, Wi-Fi ya da mobil veri hızları hızlıca analiz edilebilecek.

Şu an için bu özellik Release Preview kanalında test ediliyor. Eğer test süreci sorunsuz ilerlerse yakında tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

