Microsoft'un efsane işletim sistemi Windows 7, bir süre önce tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Ancak hem kullanıcılar hem de tasarımcılar, bu işletim sisteminden vazgeçmiyorlar. Şimdi bir YouTuber, Windows 7'nin 2020 yılında tanıtılsaydı nasıl görünebileceğini ortaya koyan bir konsept tasarım oluşturdu.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2020 yılının ilk günlerinde bir devrin sonunu getirdi. Şirket, yaptığı açıklamalarla Windows 7'nin fişini resmen çektiğini duyurdu. Bu duyuru, Windows 7'nin artık Microsoft desteği almayacağı, yeni güvenlik açıklarının kapatılmayacağı anlamına geliyordu. Microsoft, Windows 7 kullanıcılarını defalarca Windows 10'a geçmeleri konusunda uyarmış olsa da Windows 7, bugün bile geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

Windows 7'nin Windows 10'a oranla daha 'temiz' bir işletim sistemi olduğu aşikar. Windows 10'da yer alan ancak çoğu kullanıcı tarafından neredeyse hiç kullanılmayan bazı özellikler Windows 7'de bulunmadığından işletim sistemi daha basit ve temiz bir arayüz sunuyor. Peki Microsoft, Windows 7'nin 2020 sürümünü duyursa, bu işletim sistemi nasıl görünürdü?

Eğer Windows 7, 2020 tanıtılsaydı böyle görünebilirdi

YouTube'da oluşturduğu konsept tasarım videoları ile dikkat çekmeyi başaran "the Hacker 34" isimli bir kanal, Microsoft'un efsane işletim sistemi Windows 7 için yeni bir konsept tasarım oluşturdu. Oluşturduğu tasarıma "Windows 7 2020 Edition" ismini veren YouTuber, günümüz koşullarında Windows 7'nin nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor.

Windows 7'nin, Windows 10'dan daha temiz bir işletim sistemi olduğunu söylemiştik. Bunu görmezden gelmeyen the Hacker 34, Windows 7'ye yeni bir arayüz kazandırmasına rağmen bu arayüzü Windows 7'nin orijinal çizgilerinden çok da uzaklaştırmıyor.

the Hacker 34, Windows 7'nin Dosya Gezgini'ni daha güncel simgelerle güncellemiş durumda. Ayrıca son yılların en popüler özelliklerinden biri olan karanlık modu da atlamayan YouTuber, oluşturduğu konsept tasarıma karanlık mod desteği eklemiş durumda.

Windows 7 2020 Edition videosu