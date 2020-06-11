Microsoft'un kısa bir süre önce dağıtmaya başladığı Windows 10 Sürüm 2004 güncellemesi, bazı kullanıcılara yeni bir özellik getirdi. İlginç bir şekilde Microsoft, "Özellik Deneyim Paketi" olarak isimlendirilen bu özellikle ilgili neredeyse hiçbir açıklama yapmamış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kısa bir süre önce en yeni Windows 10 sürümünü yayınladı. Windows 10 2004 olarak isimlendirilen bu sürüm, işletim sistemine onlarca yeni özellik kazandırdı. Şu an için dağıtımına devam edilen güncelleme, her ne kadar çeşitli sorunlara sahip olsa da isteyen kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.

Windows 10'un son büyük güncellemesini alan bazı kullanıcılar, bilgisayarlarının "Hakkında" bölümüne girdiklerinde yeni bir bölümün varlığını keşfettiler. Bu bölümde "Windows Özellik Deneyim Paketi" yazıyor ve bir sürüm kodu bulunuyor. Microsoft henüz bu konuda bir açıklama yapmadığı için özellik ilk başta tam olarak anlaşılamadı. Peki Windows 10 2004'le gelen Windows Özellik Deneyim Paketi, kullanıcılar için ne ifade ediyor?

Aslına bakacak olursak Windows Özellik Deneyim Paketi yeni bir özellik değil. 2019 yılının aralık ayından beri kısıtlı bir kullanıcı kitlesine dağıtılan bu paket, Windows 10 Sürüm 2004 ile tüm kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Konuyla ilgili uzmanlar, özellik hakkında Microsoft'a birkaç kez ulaşmışlar ve en sonunda bir Microsoft sözcüsü, gelen sorulara yanıt vermiş. İlginç olan nokta, sözcünün Microsoft'un bu konuyla ilgili söyleyecek bir sözünün olmadığı şeklinde bir yanıt vermiş olması.

Uzmanlar, Microsoft'un Windows 10 için hazırladığı Özellik Deneyim Paketi'nin "isteğe bağlı bir özellik" olduğunu ifade ediyorlar. Yani bu özellik, en azından Windows 10 Sürüm 2004'e kadar kullanıcıların tercihleri doğrultusunda yükleniyordu. Son güncelleme ile birlikte ise 44.15 MB büyüklüğündeki bu paket, tüm kullanıcılara ulaştı ve Windows 10 için kritik özel bazı bileşenleri içeriyor. Üstelik Microsoft'a göre bu paketin kesinlikle kaldırılmaması gerekiyor.

Microsoft; Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için de "Windows Deneyim Paketi" isminde bir paket oluşturmuştu. Özellik Deneyim Paketi'nin isminin Windows Deneyim Paketi ile yakın olması, bu özelliklerin yakın olduğunu düşündürebilir. Ancak bu ikisinin birbiriyle karıştırılmaması gerekiyor çünkü Özellik Deneyim Paketi farklı bir işleve sahip.

Özellik Deneyim Paketi ile ilgili yapılan incelemeler, bu paketin Windows 10'u daha hızlı bir şekilde güncellemek için geliştirilmiş olabileceğini ortaya koyuyor. Bu paket kullanılarak çeşitli uygulamalar, Microsoft Store üzerinden doğrudan güncellenebiliyor. Bu durum, Özellik Deneyim Paketi'ndeki uygulamaların tek tek değil, bir bütün halinde çalışacağını ve yapılacak güncellemelerin de uygulama bazında değil, toplu olacağını ortaya koyuyor.

Özellik Deneyim Paketi'nin içinde ne olduğunu inceleyen uzmanlar, bu pakette güncellenmiş bir ekran alıntısı aracının, güncellenmiş bir metin giriş panelinin ve güncellenmiş bir Windows Shell önerileri kullanıcı arayüzünün bulunduğunu ifade ediyorlar. Özellik Deneyim Paketi, şu an için pek de işlevsel olmasa da ilerleyen dönemlerde kullanıcılar için bazı avantajlar sunabilir.