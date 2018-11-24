Bilgisayarlarımızda ihtiyaç anında kolayca ekran görüntüsü alabilmenin pek çok farklı yolu var ve en basit 4 tanesini sizin için derledik.

Ekran görüntüsü almak bilgisayar başındayken çoğu zaman ihtiyaç duyduğumuz basit bir eylem ancak tek bir yolla yapılmıyor. Klavye kısayolları, araçlar ve üçüncü parti uygulamalar derken karşımıza pek çok seçenek çıkıyor ve biz de en pratik 4 ekran görüntüsü alma yolunu sizin için derledik.

Windows + Print Screen Kısayolu

Belki de en çok bilinen ve kullanılan ekran görüntüsü alma yöntemi 'Windows + Print Screen' klavye kısayolunu kullanmak. Bu iki tuşa aynı anda bastıktan sonra bilgisayarınızda bulunan 'Ekran Görüntüleri' klasörüne bakarsanız, ekran görüntüsünü orada bulacaksınız.

Ekran Alıntısı Aracı

Windows'da ekran görüntüsü almanın bir diğer yolu ise 'Ekran Alıntısı Aracı' kullanmak. Arama çubuğunda aratarak açtığınız araçta 'Yeni' seçeneğini seçip görüntüsünü almak istediğiniz alanı belirleyerek tek seferde düzenlemeye gerek kalmadan ihtiyacınız olan alanın ekran görüntüsünü alabilirsiniz.

Windows + Shift + S

Tıpkı 'Ekran Alıntısı Aracı'nda olduğu gibi, yalnızca belirlediğiniz bölgenin ekran görüntüsünü almanızı sağlayan bir başka yöntem de Windows + Shift + S kısayolunu kullanmak. Bu üç tuşa aynı anda bastıktan sonra ekranda dilediğiniz kısmın görüntüsünü kaydedebilirsiniz. Ancak bu şekilde aldığınız ekran görüntüsü otomatik olarak kaydedilmeyecektir ve Paint gibi bir program açarak ‘Ctrl+V’ yaparak program üzerinden görüntüyü kaydedebilirsiniz.

Alt + Print Screen

Açık bir pencerenin ekran görüntüsünü almak istediğinizde kullanabileceğiniz kısayollardan bir tanesi de Alt + Print Screen. Ancak bu kısayolda da görüntü otomatik olarak kaydolmuyor ve yine Paint gibi bir programa kopyalayarak kaydetmeniz gerekiyor.