Vakitten Tasarruf Ettirecek 11 Klavye Kısayolu

Bilgisayarlarda kullanılabilecek pek çok kısa yol var. Bunların bir kısmına hepimiz aşinayız. CTRL + C ve CTRL + V kullanmayan, ya da bilgisayarı takılınca CTRL + ALT + DEL yapmayan yoktur. Kullanabileceğiniz kısa yolların sayısı ile bundan çok daha fazla.
CTRL + Y
Bir hamleyi CTRL + Z ile geri almayı hemen herkes bilir. Fazladan basıp geri aldığınız bir hamleyi geri almayı iptal etmek için CTRL + Y kombinasyonunu kullanarak işlemi tekrar edebilirsiniz.
Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + Z
ALT + PrntScr
Aktif pencerenin görüntüsünü almak istiyorsanız yapmanız gereken şey aynı anda ALT ve PrntScr tuşlarına basmak kadar kolay.
Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + 4 sonra da boşluk çubuğu. Bu sayede bilgisayarınız, tıkladığınız ekranın fotoğrafını çekecektir.
Windows + SHIFT + S
Ekranın belli bir kısmının görüntüsünü almak istiyorsanız Windows tuşuna, Shift'e ve S tuşuna aynı anda basmanız ve ardından da ekranın görüntüsünü almak istediğiniz kısmını seçmeniz yeterli. Sadece Windows 10'da çalışan bir kombo.
Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + 4
CTRL + SHIFT + N
Yeni klasör oluşturmak için kullanabileceğiniz bu kombo özellikle arşivleme yaparken çok işinize yarayacak.
Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + N
Windows + .
Bu tuş kombosu ile emoji klavyesine ulaşmak mümkün. Yalnızca Windows 10'da işe yarayan bir kombinasyon bu da.
Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + CONTROL + Boşluk
Windows + M
Bütün pencereleri aynı anda simge durumuna indiren bir kombo.
Bu kombonun Mac alternatifi ise ALT (option) + CMD + M
Windows + L
Bilgisayarı kilitlemek için kullanabileceğiniz bu tuş kombosu ile bilgisayarınız ilk oturum açma ekranına döner. Devam etmek için şifrenizi girmeniz gerekir.
Bu kombonun Mac alternatifi ise CONTROL + SHIFT + GÜÇ
Windows + CTRL + D
Birden fazla işi aynı anda idare ettiğiniz için bilgisayar ekranınız dağılmış durumdaysa bu komboyu kullanarak sanal masaüstü oluşturup işlerinizi organize edebilirsiniz. Masaüstleriniz arasında geçiş yapmak için Windows + CTRL + Sağ Ok kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Windows + CTRL + F4 ile de aktif masaüstü ekranını kapatabilirsiniz. Bu özellik sadece Windows 10 kullanan bilgisayarlarda çalışır.
CTRL + SHIFT + N
Yeni bir Chrome penceresi açar. Bu pencere gizli modda açılır.
Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + N
CTRL + SHIFT + TAB
Kapatmamanız gereken bir sekmeyi kazara kapattınız mı? Basın CTRL, SHIFT ve TAB'a aynı anda, geri açılsın.
Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + T
CTRL + Sol Tık
Yeni sekmeler açtığınızda o sekmelere gitmek istemiyor, ana sayfanızda kalmak istiyorsanız CTRL + sol tık tam size göre bir kombinasyon.
Bu kombonun Mac alternatifi ise Command tuşuna basarken tıklamak.