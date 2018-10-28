Vakitten Tasarruf Ettirecek 11 Klavye Kısayolu

Klavye kısayollarını kullanmak pek çok avantaj sağlıyor. Hem işinizi daha hızlı halletmek hem de bilgisayarınıza daha hakim olduğunuzu hissetmek istiyorsanız bu kısa yolları bilmenizde fayda var.

Bilgisayarlarda kullanılabilecek pek çok kısa yol var. Bunların bir kısmına hepimiz aşinayız. CTRL + C ve CTRL + V kullanmayan, ya da bilgisayarı takılınca CTRL + ALT + DEL yapmayan yoktur. Kullanabileceğiniz kısa yolların sayısı ile bundan çok daha fazla.

CTRL + Y

Bir hamleyi CTRL + Z ile geri almayı hemen herkes bilir. Fazladan basıp geri aldığınız bir hamleyi geri almayı iptal etmek için CTRL + Y kombinasyonunu kullanarak işlemi tekrar edebilirsiniz.

Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + Z

ALT + PrntScr

Aktif pencerenin görüntüsünü almak istiyorsanız yapmanız gereken şey aynı anda ALT ve PrntScr tuşlarına basmak kadar kolay.

Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + 4 sonra da boşluk çubuğu. Bu sayede bilgisayarınız, tıkladığınız ekranın fotoğrafını çekecektir.

Windows + SHIFT + S

Ekranın belli bir kısmının görüntüsünü almak istiyorsanız Windows tuşuna, Shift'e ve S tuşuna aynı anda basmanız ve ardından da ekranın görüntüsünü almak istediğiniz kısmını seçmeniz yeterli. Sadece Windows 10'da çalışan bir kombo.

Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + 4

CTRL + SHIFT + N

Yeni klasör oluşturmak için kullanabileceğiniz bu kombo özellikle arşivleme yaparken çok işinize yarayacak.

Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + N

Windows + .

Bu tuş kombosu ile emoji klavyesine ulaşmak mümkün. Yalnızca Windows 10'da işe yarayan bir kombinasyon bu da.

Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + CONTROL + Boşluk

Windows + M

Bütün pencereleri aynı anda simge durumuna indiren bir kombo.

Bu kombonun Mac alternatifi ise ALT (option) + CMD + M

Windows + L

Bilgisayarı kilitlemek için kullanabileceğiniz bu tuş kombosu ile bilgisayarınız ilk oturum açma ekranına döner. Devam etmek için şifrenizi girmeniz gerekir.

Bu kombonun Mac alternatifi ise CONTROL + SHIFT + GÜÇ

Windows + CTRL + D

Birden fazla işi aynı anda idare ettiğiniz için bilgisayar ekranınız dağılmış durumdaysa bu komboyu kullanarak sanal masaüstü oluşturup işlerinizi organize edebilirsiniz. Masaüstleriniz arasında geçiş yapmak için Windows + CTRL + Sağ Ok kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Windows + CTRL + F4 ile de aktif masaüstü ekranını kapatabilirsiniz. Bu özellik sadece Windows 10 kullanan bilgisayarlarda çalışır.

CTRL + SHIFT + N

Yeni bir Chrome penceresi açar. Bu pencere gizli modda açılır.

Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + N

CTRL + SHIFT + TAB

Kapatmamanız gereken bir sekmeyi kazara kapattınız mı? Basın CTRL, SHIFT ve TAB'a aynı anda, geri açılsın.

Bu kombonun Mac alternatifi ise CMD + SHIFT + T

CTRL + Sol Tık

Yeni sekmeler açtığınızda o sekmelere gitmek istemiyor, ana sayfanızda kalmak istiyorsanız CTRL + sol tık tam size göre bir kombinasyon.

Bu kombonun Mac alternatifi ise Command tuşuna basarken tıklamak.