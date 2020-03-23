Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows Core hakkında bilinen çok az detay var ancak gizemli işletim sistemi Windows Core şimdi, Geekbench'te bir sanal makinenin test sonucunda göründü.

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows Core ile çalışan bir sanal makine, Geekbench'te tespit edildi. Benchmark testinde Windows Core OS'un (64 bit) 6280 MB RAM ve 1.38 GHz'de çalışan bir Intel Core i5-L15G7 işlemci üzerinde çalıştırıldığı göründü.

Test sonuçlarındaki bir diğer sürpriz de, 5 Çekirdek ve 5 iş parçacığına sahip olan Intel Lakefield işlemcisi L15G7 oldu. Intel'in bu düşük güç tüketimli işlemcisi, Qualcomm'un Snapdragon serisi ile rekabet etmek için geliştirildi. Qualcomm, Snapdragon 7c ve 8c işlemciler ile ARM tabanlı bilgisayar sektöründe ilk tercih edilen üreticilerden. Intel ile bu üstünlüğü kırmak istiyor.

Windows Core, farklı aygıt türleri için tasarlanmış çeşitli Microsoft işletim sistemlerinin temelini oluşturuyor. Windows Core'un çalıştırıldığı sanal makine, Geekbench 5'te tek çekirdekte 725 puan, çok çekirdekte 1566 puan aldı.

Microsoft, yeni işletim sisteminin detaylarını henüz açıklamadı. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Windows Core işletim sisteminin açık kaynaklı bileşenler içereceğini, gelecekteki Xbox konsollarında kullanılacağını ve yeniden tasarlanmış bir bildirim sistemine sahip olacağını öne sürüyordu.

Microsoft'un, bu yılki BUILD 2020 geliştirici konferansında modüler işletim sistemi platformu hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyordu. Ancak etkinlik, koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve beklenenden açıklama bir süre daha gecikebilir.