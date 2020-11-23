Windows 10 'Görev Yöneticisi Açılmıyor' Sorunu Nasıl Çözülür?

Görev yöneticisi, Windows’un ilk sürümünden Windows 10 sürümüne kadar süregelen ve her kullanıcı için hayat kurtarıcı nitelikte olan bir sistem programıdır. Böylesine önemli bir program, bazen hata verebiliyor ve açılmıyor. Eğer siz de problem yaşıyor ve internette görev yöneticisi açılmıyor sorununu aratıp çözüm arıyorsanız doğru yere geldiniz.

Microsoft Windows işletim sistemli bilgisayarların hepsinde bulunan ve her kullanıcı için hayat kurtarıcı nitelikte olan görev yöneticisi, bilgisayarda açık olan programları ve işlemleri görme ve yönetme, bilgisayarın performansını görüntüleme ve başlangıçta açılan programları düzenleme gibi birçok kullanışlı araçları kullanabileceğiniz bir sistem uygulamasıdır.

Her Windows sürümünde bulunan ve bu kadar büyük bir öneme sahip olan bu program, bazı kullanıcılarda sorun çıkarabiliyor ve görev yöneticisi açılmıyor. Görev yöneticisi açılmıyor sorununu internette arattıysanız ve çözüm arıyorsanız tebrikler, en doğru yere geldiniz. Lafı daha fazla dolandırmadan görev yöneticisi açılmıyor sorunu çözüm yöntemlerimize geçelim.

Görev yöneticisi açılmıyor sorunu çözümü için yöntemler:

Yöntem #1: Windows’un son güncellemelerini yükleyin

Windows’un son güncellemelerini yükleyin Yöntem #2: Kötü amaçlı yazılım denetimi gerçekleştirin

Kötü amaçlı yazılım denetimi gerçekleştirin Yöntem #3: Sistem Dosyası Denetleyicisini çalıştırın

Sistem Dosyası Denetleyicisini çalıştırın Yöntem #4: Sistem Bakımı Sorun Gidericisini çalıştırın

Sistem Bakımı Sorun Gidericisini çalıştırın Yöntem #5: Kayıt defterini kullanarak Görev Yöneticisini aktif etme

Yöntem #1: Windows’un son güncellemelerini yükleyin

Adım #1: Başlat tuşuna basın.

Başlat tuşuna basın. Adım #2: Arama yerine ‘güncel’ yazın.

Arama yerine ‘güncel’ yazın. Adım #3: Gelen Güncelleştirmeleri Denetle seçeneğine tıklayın.

Gelen seçeneğine tıklayın. Adım #4: Tıkladıktan sonra Windows’un güncelleştirmeleri yapmasını bekleyin .

Tıkladıktan sonra Windows’un güncelleştirmeleri yapmasını . Adım #5: Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.

Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde yer alan yazılım hatalarını gideren güncellemeler yayınlamaya hâlâ devam ediyor. Bu nedenle görev yöneticisi açılmıyor sorununuzun kaynağı bir yazılım hatası olabilir. Adımları izleyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Yöntem #2: Kötü amaçlı yazılım denetimi gerçekleştirin

Adım #1: Başlat tuşuna basın.

Başlat tuşuna basın. Adım #2: Windows Güvenliği yazın ve tıklayın.

yazın ve tıklayın. Adım #3: Soldaki menüden Virüs ve Tehdit Koruması seçeneğine tıklayın.

Soldaki menüden seçeneğine tıklayın. Adım #4: Hızlı tarama seçeneği ile bilgisayarınızı tarayın.

seçeneği ile bilgisayarınızı tarayın. Adım #5: Bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım bulunuyorsa bırakın araç silsin .

Bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım bulunuyorsa bırakın araç . Adım #6: Bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.

Görev yöneticisi açılmıyor sorunu, bilgisayarınıza bulaşmış olan kötü amaçlı bir yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. Windows 10’da dahili olarak bulunan Windows Güvenliğini açın ve hızlı bir virüs taraması yapın.

Yöntem #3: Sistem Dosyası Denetleyicisini çalıştırın

Adım #1: Başlat tuşuna basın.

Başlat tuşuna basın. Adım #2: Arama yerine ‘komut’ yazın ve Komut İstemini açın.

Arama yerine ‘komut’ yazın ve açın. Adım #3: Komut istemine şu dizinleri sırasıyla kopyalayın ve Enter’a basın: Dism.exe/online/Cleanup-image/StartComponentCleanup dism/online/cleanup-image/restorehealth sfc/scannow

Komut istemine şu dizinleri sırasıyla kopyalayın ve basın:

Sistem dosyalarında bulunan eksiklikler, görev yöneticisi açılmıyor sorununun kaynağı olabilir. Windows sistemi, bilgisayarınızdaki tüm dosyaların doğruluğunu ve bozuk olmadığını araştıracak ve sonuca göre bunları giderecek. Adımları uygulayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatıp sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.

Yöntem #4: Sistem Bakımı Sorun Gidericisini çalıştırın

Adım #1: Başlat tuşuna basın.

Başlat tuşuna basın. Adım #2: Arama yerine ‘bakım’ yazın ve Güvenlik ve Bakım seçeneğine tıklayın.

Arama yerine ‘bakım’ yazın ve Güvenlik ve Bakım seçeneğine tıklayın. Adım #3: Açılan pencerede Bakım başlığını genişletin.

Açılan pencerede Bakım başlığını genişletin. Adım #4: Bakımı başlat seçeneğine tıklayın.

Bakımı başlat seçeneğine tıklayın. Adım #5: Windows’un bakımı bitirmesini bekleyin.

Windows’un bakımı bitirmesini bekleyin. Adım #6: Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.

Başka bir sorun gidericisi programını çalıştırmak için başlat menüsünden Güvenlik ve Bakım penceresine gidin ve bilgisayarınızın bakımını araca yaptırın. Bakım bittikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve görev yöneticisi açılmıyor sorununun çözülüp çözülmediğine bakın.

Yöntem #5: Kayıt defterini kullanarak Görev Yöneticisini aktif etme

Adım #1: Başlat tuşuna basın.

Başlat tuşuna basın. Adım #2: Arama kısmına çalıştır yazın ve tıklayın, açılan Çalıştır ekranına ‘regedit’ yazın ve çalıştırın.

Arama kısmına çalıştır yazın ve tıklayın, açılan Çalıştır ekranına ‘regedit’ yazın ve çalıştırın. Adım #3: Burada HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System dizinine gidin.

Burada HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System dizinine gidin. Adım #5: DisableTaskMgr anahtarı üzerinde sağa tıklayın.

DisableTaskMgr anahtarı üzerinde sağa tıklayın. Adım #6: Açılan menüden Değiştir seçeneğine tıklayın.

Açılan menüden Değiştir seçeneğine tıklayın. Adım #7: Değeri 0 olarak girin ve Tamam butonuna tıklayın.

Değeri 0 olarak girin ve Tamam butonuna tıklayın. Adım #8: Bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.

Bazı durumlarda görev yöneticisi açılmıyor sorunu, görev yöneticisinin kayıt defterindeki girdisinin bozulmasından kaynaklanıyor ve görev yöneticisi devre dışı bırakılıyor. Görev yöneticisini kayıt defterinden yeniden aktifleştirmek için yukarıdaki adımları dikkatlice uygulayın.

Böylelikle görev yöneticisi açılmıyor sorununu çözebilmeniz için uygulayabileceğiniz yöntemleri listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.