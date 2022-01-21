Windows İçin Google Play Oyunların Betası Çıktı

Google geçtiğimiz ay Android'de oynanan oyunları artık Windows bilgisayarlar üzerinden de oynayabileceği hakkında bir açıklama yapmıştı. Artık Google Play oyunların beta programı belirli ülkelerde çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Google, Google Play Oyunlar'ın 2022'de Windows bilgisayarlara geleceğini duyurmuştu. Şimdi ise; Kore, Tayvan ve Hong Kong'da Windows için Google Play Oyunlar'ın beta kayıtlarını açtı.

Şirket beta sürümünde, kullanıcıların Google tarafından oluşturulan bağımsız bir uygulama aracılığıyla Windows bilgisayarlarında Google Play oyunlarından şimdilik 4 oyun oynayabileceklerini söyledi.

Windows İçin Google Play Oyunlar Beta'da Şimdilik 4 Oyun Olacak

Mobile Legends: Bang Bang

Summoners War

State of Survival: The Joker Collaboration

Three Kingdoms Tactics

Yeni özellik ile kullanıcılar bu oyunları oynamak için bir Android telefona veya Chromebook'a ihtiyaç duymayacak; Windows işletim sistemli dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda oynayabilecek. Kullanıcılar mouse ve klavye girişleri ve daha büyük ekranlardan faydalanarak oyunlarını keyifle oynayabilecekler. Cihazlar arasında geçiş yaparken ilerlemeyi veya başarılar kaybolmayacak çünkü bunlar Google Play Oyunlar profilinizle senkronize edilecek. Play Puanları, Windows bilgisayarlardaki Google Play Oyunlar etkinliği için de kazanılabilecek ve farklı amaçlarla kullanılabilecek..

Şirket, yakında yayınlanacak beta sürümünün mümkün olduğunca hızlı bir şekilde diğer ülkelerde de kullanıma açılması için çalıştıklarını açıkladı.Google Play Oyunlar'ın daha çok cihazda destekleneceği ve 'her yerde oynama' ilkesi ile geliştirileceği de söylendi.

Google'ın bu yeni hizmetinin ne zaman beta kullanıcılarına sunulacağı ve ne zaman ülkemize geleceği şu anda bilinmiyor. Beta kayıt sayfasına buradan ulaşabilir ve süreci takip edebilirsiniz.