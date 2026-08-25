Windows XP'de Saatlerce Pasta Yaptığımız 'Purble Place'e' Ne Oldu?

Bu içeriğimizde Purble Place'in Windows'a nasıl geldiğini, mini oyunlarının arkasındaki mantığı ve yeni Windows sürümlerinde neden ortadan kaybolduğunu inceliyoruz.

Bir tarafta eşleşen kartları bulmaya çalışıyor, diğer tarafta konveyör bandından geçen pastayı siparişe uygun biçimde hazırlıyorduk. Sonra başka bir kapıdan girip Purble karakterinin görünüşünü tahmin etmeye uğraşıyorduk. Purble Place, tek bir uygulamanın içinde birbirinden farklı üç küçük oyun sunuyor ve bilgisayarda başka oyun bulunmasa bile uzun süre vakit geçirmeyi başarıyordu.

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Bugün Purble Place'i çocukluğundaki Windows bilgisayarlarla hatırlayanların sayısı hâlâ fazla. Yalnız hafızaların birbirine karıştırdığı küçük bir ayrıntı var: Purble Place, Windows XP oyunu değildi. İlk olarak Windows Vista döneminde karşımıza çıktı, Windows 7'de yoluna devam etti ve Windows 8'e geçildiğinde Windows'un hazır oyunları arasındaki yerini kaybetti.

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Purble Place XP'de Değil Vista'da karşımıza çıktı

Microsoft, Windows Vista'yı 30 Ocak 2007'de genel kullanıma sunduğunda işletim sisteminin görünümünden güvenlik özelliklerine kadar pek çok şeyi değiştirmişti. Oyunlar klasörü de bu yenilenmeden payını aldı.

Mayın Tarlası, Solitaire ve FreeCell gibi eski Windows oyunları Vista'da daha modern görsellerle geri dönerken listeye yeni isimler eklendi. Chess Titans, Mahjong Titans ve Purble Place bunların arasındaydı.

Purble Place'in kökeni ise Vista'nın mağazalara çıkışından biraz daha geriye uzanıyor. Oyun, Windows Vista'nın geliştirme sürecindeki sürümlerinde görülmeye başlamış ve daha sonra işletim sistemiyle birlikte kullanıcılara ulaşmıştı.

Purble Place'i diğer Windows oyunlarından ayıran ilk şey görsel tasarımıydı. Solitaire'in kart masasından veya Mayın Tarlası'nın karelerinden çok daha renkli bir dünya sunuyordu. Büyük gözlü Purble karakterleri, pastalar ve oyuncakları andıran nesneler oyunun hedef kitlesinin daha genç olduğunu açıkça gösteriyordu. Microsoft da oyunu çocukların örüntü tanıma, hafıza ve çıkarım gibi becerilerini kullanabilecekleri bir oyun paketi şeklinde tasarlamıştı. Eğitsel taraf bulunmasına rağmen oyuncunun karşısına ders ekranları veya uzun açıklamalar çıkmıyordu. Öğrenme süreci doğrudan mini oyunların içine yerleştirilmişti.

Üç kapının arkasında üç ayrı oyun saklanıyordu

Purble Place'in ana ekranı küçük bir kasabayı andırıyordu. Buradaki üç yapı aslında paketin içindeki mini oyunları temsil ediyordu: Purble Pairs, Comfy Cakes ve Purble Shop.

İlk seçenek Purble Pairs idi. Mantığı klasik hafıza kartlarına dayanıyordu. Kapalı karelerden ikisi seçiliyor ve aynı görsel bulunmaya çalışılıyordu. Eşleşme yakalandığında kartlar açık kalırken yanlış seçimde yeniden kapanıyordu.

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Başlangıç seviyesinde az sayıda kart bulunduğu için hangi görselin nerede olduğunu hatırlamak kolaydı. Zorluk yükseldiğinde oyun alanı genişliyor ve hafızada tutulması gereken konumların sayısı artıyordu. Böylece son derece basit görünen sistem kısa sürede daha fazla dikkat istemeye başlıyordu. Purble Shop ise farklı bir mantık kullanıyordu.

Ekranda gizlenen Purble karakterinin saç, göz, burun veya kıyafet gibi özelliklerini tahmin etmeye çalışıyordunuz. Her denemeden sonra oyun hangi özelliklerin doğru olduğuna dair ipuçları veriyor, siz de bunları kullanarak seçenekleri azaltıyordunuz. Bir bakıma Mastermind benzeri çıkarım mantığı çocuklara uygun görsellerle yeniden yorumlanmıştı. Rastgele seçim yapmak başlangıçta işe yarayabilse de zor seviyelerde verilen bilgileri takip etmek gerekiyordu.

Paketin üçüncü oyunu ise diğer ikisinden tamamen farklıydı. Comfy Cakes, oyuncuyu bir pastanenin üretim hattının başına geçiriyordu. Ekranda gösterilen siparişe bakıp aynı pastayı hazırlamak gerekiyordu. Pasta şekli, katmanlar, krema ve süslemeler doğru sırayla seçilmezse ortaya istenenden farklı bir ürün çıkıyordu.

Comfy Cakes bir süre sonra pastaneden çok sınava benziyordu

Comfy Cakes ilk açıldığında Purble Place'in en rahat mini oyunu gibi görünebilirdi. Önünüzden boş bir pasta geliyor, ekrandaki örneğe bakıyor ve doğru malzemeleri seçiyordunuz.

Pasta için doğru şekli seçiyor, uygun hamuru ekliyor ve istenen süslemeyi yerleştiriyordunuz. Sipariş doğru hazırlanırsa pasta paketleniyor ve sıradaki ürün konveyör bandına geliyordu.

Zorluk yükseldiğinde ise seçeneklerin sayısı artmaya başlıyordu. Birden fazla kat, farklı krema türleri ve çeşitli süslemeler devreye girince ekrandaki siparişi dikkatlice takip etmek gerekiyordu. Üretim hattının temposu da hata yapma baskısını artırıyordu.

Yanlış malzemeyi seçtiğinizde pastayı kolayca geri alıp düzeltmek her zaman mümkün değildi. Hatalı ürünler oyundaki performansı etkiliyor ve arka arkaya yapılan yanlışlar iyi giden turu bozabiliyordu.

Comfy Cakes'in akılda kalmasının nedenlerinden biri de görsel geri bildirimiydi. Verilen her karar doğrudan pastanın üzerinde görünüyordu. Yanlış rengi veya süslemeyi seçtiğiniz anda hatanızı fark edebiliyordunuz. Bu yapı çocukların görsel eşleştirme ve sıralama becerilerini kullanmasını sağlarken ortada hâlâ gerçek bir oyun vardı. Purble Place hiçbir noktada oyuncuya “Şimdi hafızanı geliştiriyoruz” veya “Bu bölüm mantık becerilerini çalıştırıyor” demek zorunda kalmıyordu.

Windows 8 geldiğinde Purble kasabası sessizce kapandı

Purble Place, Windows 7 döneminde işletim sisteminin hazır oyunlarından biri olmayı sürdürdü. Bilgisayarı yeni alan birinin ayrıca indirme yapmasına gerek yoktu. Oyunlar bölümünü açtığınızda Purble karakterleri orada bekliyordu.

Windows 8'in 2012'de çıkmasıyla bu düzen değişti. Microsoft, işletim sisteminin arayüzünü yenilerken yıllardır Windows'la birlikte gelen masaüstü oyunlarını da eski biçimleriyle sunmayı bıraktı. Purble Place, Chess Titans ve Mahjong Titans gibi Windows 7 oyunları yeni işletim sistemine taşınmadı.

Solitaire ve Mayın Tarlası gibi çok daha köklü isimler tamamen terk edilmedi. Microsoft bunları yeni uygulamalar şeklinde yeniden sunarak sonraki Windows dönemine taşıdı. Solitaire zamanla Microsoft Solitaire Collection çatısı altında yoluna devam ederken Minesweeper da Microsoft Store üzerinden erişilebilen modern bir sürüme kavuştu. Microsoft, Purble Place'in kaldırılmasına ilişkin oyuna özel kapsamlı bir gerekçe yayımlamadı. Bu nedenle “şu sebepten kaldırıldı” şeklinde kesin bir neden göstermek doğru değil. Bildiğimiz şey, Windows 8'le birlikte hazır oyun stratejisinin değiştiği ve Purble Place'in yeni sisteme resmî olarak aktarılmadığı.

Purble Place kayboldu ama aramalar hiç bitmedi

Windows 8 sonrasında Purble Place'in resmî olarak yeni sürümlere gelmemesi oyunun tamamen unutulduğu anlamına gelmedi. Tam tersine yıllar içerisinde “Purble Place Windows 10'a nasıl yüklenir?” veya “Purble Place Windows 11'de çalışır mı?” gibi aramalar ortaya çıktı.

İnternette eski Windows oyunlarını yeni sistemlere taşıdığını iddia eden çeşitli üçüncü taraf paketler bulunuyor. Fakat bunlar Microsoft'un güncel Windows sürümleri için sunduğu resmî Purble Place dağıtımları değil. Kaynağı bilinmeyen kurulum dosyalarının güvenlik riski taşıyabileceğini de unutmamak gerekiyor. Oyunun bugün hâlâ aranmasının arkasında teknik özelliklerinden ziyade bıraktığı anılar bulunuyor. Purble Place devasa bir bütçeyle hazırlanan AAA oyun değildi. Çevrim içi rekabet, açık dünya veya yüzlerce saatlik hikâye de sunmuyordu.

Çocukların kullandığı aile bilgisayarlarında yeni oyun satın almak veya internetten dosya indirmek her zaman mümkün değildi. Purble Place ise böyle bir engel çıkarmıyordu. Windows Vista veya Windows 7 bulunan uygun bir bilgisayarda oyun birkaç tıklama uzaklıktaydı.

Bu erişilebilirlik, Purble Place'in normalde oyunlarla fazla ilgilenmeyen kişilere bile ulaşmasını kolaylaştırdı. Tıpkı Solitaire ve Mayın Tarlası'nın önceki nesillerde yaptığı gibi işletim sisteminin kendisi oyunun dağıtım kanalına dönüşmüştü.

Yıllar sonra Purble Place'in görsellerini gördüğümüzde yalnızca üç mini oyunu hatırlamamızın nedeni de bu değil. O renkli ekranlar bizi doğrudan Windows 7 masaüstüne, eski aile bilgisayarlarına ve bilgisayarda hangi oyunların bulunduğunu keşfettiğimiz günlere götürebiliyor.

Purble Place nereye gitti?

Purble Place, Windows Vista ile başlayan yolculuğunu Windows 7'de sürdürdü. Microsoft Windows 8'le birlikte hazır masaüstü oyunlarında farklı bir döneme geçince oyun yeni işletim sistemine resmî olarak dahil edilmedi. Sonraki Windows sürümlerinde de geri dönmedi.

Bu yüzden Purble Place bugün aktif biçimde geliştirilen bir Microsoft oyunu değil. Resmî bir Windows 10 veya Windows 11 sürümü de bulunmuyor. Fakat oyunun kısa sayılabilecek ömrü beklenenden güçlü bir iz bıraktı. Purble Pairs'in kartlarını çevirmek, Purble Shop'taki karakteri tahmin etmek veya Comfy Cakes'te yanlış pastayı üretim hattından geçirmek bir neslin bilgisayar anılarının arasına girdi.

Belki grafiklerini bugün görsek son derece basit buluruz. Mini oyunların çoğunun mantığını birkaç dakika içerisinde de çözebiliriz. Yine de Purble Place'in başarısı hiçbir zaman teknik açıdan etkileyici olmakla ilgili değildi.

Oyun, bilgisayarda başka ne yapacağımızı bilmediğimiz bir anda karşımıza çıkan renkli bir kapıydı. Windows 7'li eski bilgisayarınız bugün yeniden açılsa, Purble Place'deki ilk durağınız neresi olurdu: Comfy Cakes'in pastanesi mi, Purble Pairs'in kartları mı, yoksa Purble Shop mı?