Wix, ilk olarak temmuzda tanıttığı site oluşturma aracını bugün kullanıma sundu. Araç, birkaç saniye içinde verdiğiniz komutlara dayanarak bir internet sitesi oluşturabiliyor.

Yapay zekâ yavaş yavaş internetin her yerini ele geçirmeye başlamışken şimdi de bir hamle site oluşturma platformu Wix’ten geldi. Wix, internet sitesi oluşturmayı çok kolaylaştıracak bir yapay zekâ aracını kullanıma sundu.

Wix’in yapay zekâ aracı, verdiğiniz komutlar ile sizin için saniyeler içerisinde bir internet sitesi oluşturabiliyor. Aracın aslında ilk olarak geçtiğimiz temmuz ayında tanıtıldığını belirtelim. Bugün ise kullanıma sunuldu.

Wix’in yapay zekâ aracıyla site oluşturmak ücretsiz

Wix’in yapay zekâ aracıyla site oluşturmak ücretsiz. Ancak ödeme kabul etme, Wix domain’ini bırakıp özel domain kullanma ve daha fazla şey yapmak istiyorsanız ücretli aboneliklere ihtiyacınız var. Wix’in Premium paketleri 20 TL’den 100 TL’ye kadar çıkabiliyor. İşletme paketlerinde ise 70’den 146 TL’ye çıkan fiyatlar var.

Wix’in yapay zekâsıyla nasıl site oluşturulur?

Öncelikle buradaki bağlantıya tıklayın. Bunun ardından açılan ekranda “Create with AI” yazan, Türkçe’si “Yapay Zekâyla Oluştur” olan bir kısım göreceksiniz. Bu kısma bastığınızda ise direkt yapay zekâ aracına yönlendirileceksiniz. Tabii ki kullanmak için bir Wix hesabına ihtiyacınız olduğunu belirtelim.

Kullanımı ise çok kolay. Araç; sitenin adı, ne hakkında olacağı, hedeflerinizin ne olduğu gibi bazı soruları size yöneltiyor. Bunun ardından ise saniyeler içinde sizin için bir web sitesi oluşturuyor. Tabii ki daha sonrasında normal yollardan bu siteyi kafanıza değiştirip düzenleyebiliyorsunuz. Değişiklik için bottan da yardım alabiliyorsunuz. Wix, temmuzda The Verge’e yaptığı açıklamada site oluşturma aracının görseller için DALL-E, metinler için ise ChatGPT gibi modellerden yararlandığını söylemişti.

Tabii ki bu araç tam istediğiniz karmaşık siteleri oluşturabilecek kadar gelişmiş değil. Bunun için hâlâ gelişmiş düzenleme seçeneklerine ve site geliştirme konusunda bilgiye ihtiyaç var. Ancak yine de aracın site oluşturmaya başlamak için çok yararlı olduğunu ve kullanım kolaylığı sağladığını söylemek mümkün. Ayrıca gelecekte bu konuda çok daha iyi modeller göreceğimizin de bir göstergesi.