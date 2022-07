Kelime Tahmin Oyunu Wordle'ın Masa Oyunu Çıkıyor!

Yayınlandıktan kısa süre sonra dünya çapında popülerliğe ulaşan Wordle'ın masa oyunu da geliştirildi. Hasbro ve The New York Times ortaklığıyla geliştirilen oyun, 20 dolardan satışa çıkacak..

Ekim 2021’de geliştirilen ve yayınlanmasıyla dünya çapında yeni bir akım başlatan Wordle, kısa süre sonra The New York Times tarafından satın alınmıştı. Oyun, The New York Times’ın kendi oyun kütüphanesine dahil edilirken, bugün basın devinden yeni bir haber geldi. Popüler oyunun masa oyununun geliştirildiği açıklandı.

Konu hakkında yayınlanan duyuruda masa oyununun Hasbro ortaklığıyla geliştirildiği ifade edildi. Hasbro Gaming Kıdemli Başkan Yardımcısı Adam Biehl, oyunun en fazla ilgilerini çeken yanının insanların sonuçlarını sosyal medyada paylaşmaktan duyduğu eğlence olduğunu belirtti. Yeni masa oyununun adı Wordle: The Party Game olarak belirlendi.

Peki Wordle: The Party Game oyunu nasıl oynanıyor?

Wordle: The Party Game, Wordle’ın çekirdek oynanışına ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yani her oyuncu beş harfli bir kelimeyi tahmin etmek için altı hakka sahip olacak. Fakat orijinalden farklı olarak masa oyununda dört farklı oyun modu da bulunacak: Hızlı, zamanlı, takımlı ve klasik.

Klasik oyun modunda her bir oyuncu birbirine karşı savaşacak. Kelime, “Wordle Yöneticisi” tarafından belirlenecek. Wordle Yöneticisi, her tur oyuncuların sıra sıra bu unvanı almasıyla olunacak. Bu kişi, kelimeyi belirledikten sonra oyuncuların tahinlerine göre kartlarına sarı veya yeşil renk yerleştirecek.

Oyun, 1 Ekim’de piyasaya sürülecek ve 19,99 dolarlık etiket fiyatına sahip olacak.