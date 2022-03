Son zamanların en popüler oyunlarından olan internet tabanlı kelime bulma oyunu Wordle'da en başarılı ülkeler açıklandı. Yapılan araştırmada İsveç'in en başarılı, Mısır'ın en başarısız olduğu görülürken Türkiye'nin ise son sıralarda yer alması göze çarptı.

İnternet tabanlı kelime oyunu olan Wordle’ın son zamanların en popüler oyunu olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından geliştirilen, size tanınan altı hak ile her gün yenilenen kelimeleri tahmin etmenizi ve sonuçları sosyal medyadan paylaşmanızı sağlayan bu uygulama, yüksek popülaritesi sebebiyle geçtiğimiz aylarda dev medya şirketi The New York Times tarafından milyonlarca dolara satın alınmıştı.

Durum böyle olunca ülkemizde de Bundle bünyesinde Wordle Türkçe ismi altında erişebileceğini bu oyun hakkında her gün yeni haberler geliyor. Geçtiğimiz haftalarda bu oyunda üçüncü taraf reklam izleyicilerinin bulunduğunun ortaya çıktığını sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra Wordle’ın Battle Royale versiyonunun geliştirildiği de gelen haberler arasındaydı. Şimdi ise bu oyunda en başarılı olan ülkeler açıklandı.

En başarılı ülke İsveç olurken Türkiye 41’inci sırada kaldı

Kelime sitesi Word Tips tarafından yürütülen araştırma, Wordle’da dünyanın en başarılı; yani kelimeleri en hızlı tahmin edebilen ülkenin ortalama 3,72 tahminle İsveç olduğunu ortaya koydu. Çalışmada, ikinci sırada 3,78 denemeyle İsviçre’nin, üçüncü sırada ise 3.79 tahmin ile Polonya’nın bulunduğu ifade edildi.

Türkiye’nin oyundaki durumuna bakıldığında ise sınıfta kaldığı görüldü. Araştırmanın sonuçlarına göre ülkemiz, 49 ülkenin bulunduğu çalışmada 4,07 tahmin sayısı ile Portekiz ve Fransa ile 41’inci sırayı paylaştı. Wordle’ın oldukça popüler olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin 3.92 tahminle 18. sırada bulunduğu ifade edilirken, oyunda dünyanın en başarısız ülkesinin 4.42 puanla Mısır olduğu aktarıldı.

Ülkelerdeki şehirler bazında da sonuçları yayımlayan Word Tips, oyunda en başarılı şehrin 3,58 denemeyle Avustralya’nın başkenti Kanberra olduğunu paylaştı. Kanberra’yı 3.63 tahminle İsrail’den Kudüs, 3,66 ile de İsveç’ten Malmö takip etti. Son olarak Wordle’da en hızlı on şehir içerisinde 4 Avustralya şehrinin bulunduğu; yani bu ülkenin şehir bazında listeyi domine ettiği gözlemlendi.